O inicio das festas tivo lugar co pregón, a cargo do actor Luís Zahera, e coa entrega dos Premios Cidade de Tui o pasado sábado 16.

A aposta deste ano, segundo o alcalde Enrique Cabaleiro, é a “deslocalización das actividades”, que se celebrarán en ata seis puntos da cidade con numerosos e diferentes tipos de eventos: actividades para todos os públicos, concertos, verbenas, actuacións para público infantil...

A música

A concelleira de Ensino e Cultura, Sonsoles Vicente, salientou a celebración "ao uso" tras dous anos limitada pola pandemia, e anunciaba a lista de concertos.

Entre eles destaca o de Efecto Pasillo, o pasado sábado, cun exito rotundo e cheo no recinto ferial. Nestas festas teñen un sitio tamén agrupacións emerxentes e da zona coma Micalip’s, No All Kansas,que colleitaron a pasada fin de semana na carpa instalada no Paseo da Corredoira.

A estes éxitos espérase sumar os próximos días o das actuacións de Rockin' Gina & The Sentinels, Laura LaMontagne & PicoAmperio + Dj Enter + G Face + Dj Adrian L, e Lucky Duckies.

Tamén animarán as rúas as charangas de Tui Cantos Somos e A Tu Ritmo, acompañadas de verbenas, pasarrúas e festexos harmonizados polas corais do Centro Sociocomunitario de Tui, Ponte das Febres e San Telmo. Estas actuarán en centros de día e residencias.

Outra das novidades deste ano que tamén dará a nota será o fin de festa, o luns 25, cunha tirada de Fogos Piromusicais.

A volta da misa medieval de San Telmo

Trátase dun proxecto innovador que busca recuperar a Misa Medieval de San Telmo, salvagardando os vestixios musicais e relixiosos da Catedral de Tui.

O sábado 23 e o domingo 24 e como preámbulo ao Festival Música no Claustro, celébrase unha xornada de estudo multidisplinar con expertos no tema e un concerto extraordinario a cargo de Seconda Pratica, un ensemble de música antiga que chega dende os Paises Baixos.

No Arquivo da Catedral de Tui consérvase o Pasionario Tudense, un códice do século XIII que contén a chamada Misa medieval de San Telmo. Unha partitura inédita de canto gregoriano e que supón a primeira referencia documental de Pedro González Telmo como patrón dos navegantes.

O regreso con estreos da XII Semana do Teatro Amador

Dende hoxe día 19 ata o venres 22, catro grupos tudenses estrean as súas obras no Teatro Municipal de Tui e celebran con elas a Semana do Teatro Amador.

Tras dous anos de parón, o alcalde, amosouse “inmensamente feliz por poder volver presentar esta icona da programación das festas, que dificilmente se entenderían sen este elemento. Un expoñente da nosa cultura, da cultura que se fai no rural, e que ten moitísimo valor non so no ámbito cultural senón tamén no social”.

As obras que volverán poñer ao Teatro Amador no centro das Festas de San Telmo serán: “Milagre no convento de Santa María Juana” do grupo de teatro San Fins da Asociación Cultural San Fins de Rebordáns, unha obra de Jean Pierre Martínez. baixo a dirección de Laura Villaverde que abrirá a veda o martes 19 as 21 horas. O mércores 20, o grupo de teatro Aloia da Asociación Cultural Aloia de Pazos de Reis estreará “Spot”, unha comedia dirixida por Bego Míguez. “As vacacións da duquesa” é o título da obra que estreará o xoves 21, ás 21 h, polo grupo de teatro Atalaia do Centro Sociocomunitario de Tui, e dirixida por Miguel Ángel Pérez Blanco. Por último, para pechar esta XII Semana do Teatro, nada mellor que un clásico como "O enfermo imaxinario" de Moliere, representado polo grupo de teatro Chrilomirlo da Asociación Cultural Xuntanza, e dirixido por Areta Bolado, o venres 22 á mesma hora.

As entradas poden mercarse na páxina do concello ao prezo de 2€, até o propio día da actuación ata as18 h. Tamén cada xornada ás 20 h, no despacho de billetes, poránse á venda 100 entradas para a función do día, aínda que neste caso os tickets serán para butacas sen numerar.

Un programa de tradicións e novidades

A gastronomía é outro dos pratos fortes destes festexos. Até o luns 25 estase a celebrar a Festa do Meixón, poidendo degustar este prato previa reserva en cinco restaurantes tudenses: Asador Paulo, El Molino, La de Manu, O Novo Cabalo Furado e Parador de Tui.

E o deporte tamén estará presente, coa Carreira Popular de San Telmo que se celebrará o sábado 23 organizada polo Club Atletismo Tui. Ademais, regresa de novo a tradición coa Feira Cabalar en San Bartolomeu o luns 25, que reúne a millares de persoas ese luns de San Telmo.

Recupéranse tamén as celebracións relixiosas, que culminan luns 25, o propio día da festividade. As 21h comezará a procesión de San Telmo, dende a Catedrale polas rúas do centro urbano. Na pesma, participan imaxes das distintas parroquias tudenses, e miles de persoas acuden a esta cita. Tras a procesión, segue a ofrenda ao Santo, na praza de San Fernando as 22:15, e por último e para pechar as festa, as 23.30 horas haberá unha gran tirada de fogos Piromusicais y animación a medianoite da orquestra París de Noia.

Festas de San Telmo 2022, do 16 ao 25 de abril

Festa do Meixón

Do 8 ao 25 de abril. Restaurantes participantes: Asador Paulo, El Molino, La de Manu, O Novo Cabalo Furado, Parador de Tui. Ración, pan e copa de albariño 69€

XII SEMANA DE TEATRO AMADOR

Do martes 19 ao venres 22 de abril. Venda de entradas numeradas a 2 €, dende o domingo 13 de abril en tui.gal, e o día da función dende unha hora antes só 100 entradas no despacho de billetes do Teatro Municipal.

HORARIOS DA EXPOSICIÓN DE ARTISTAS TUDENSES

Do 16 ao 25 de abril na Sala de Exposición Municipal no edificio Francisco Sánchez

Horario de luns a venres de 11.30 h a 13.30 h e de 17.30 a 19.30 e sábado, domingos e festivo de 12 a 14 h e de 17 a 20 h. Entrada de balde.

Podes consultar o programa completo e detallado na súa páxina web.