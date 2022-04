Cuando me planteé abrir mi propia consulta, una de las cosas que más miedo me daba era poner mi nombre en la fachada. Pero mi antiguo jefe, el Dr. Alejandro Rodríguez Daponte, de quien aprendí casi todo lo que sé de odontología, me dijo: “Pon una placa bien grande con tu nombre en la puerta. Porque tus pacientes van a acudir a ti, a Elisa Pazos, y en quien van a confiar es en ti. Y la confianza es sagrada”.

Desde entonces, tengo muy presente cada día, que el compromiso con ese pacto sagrado es mi propósito, lo que le da sentido a mi trabajo y lo único que hay que preservar en el ejercicio de esta profesión: sobre ese vínculo de confianza descansa todo lo demás. Como responsable de mi clínica elijo mi metodología de trabajo, mi equipo, la tecnología y los materiales. Pero no olvido nunca que es el paciente quien me elige a mí. He aprendido que esa confianza se construye sobre dos pilares fundamentales: primero, que el trabajo quede exactamente igual a como me gustaría a mí en mi boca. A esto, yo le llamo ser congruente. Y segundo, decir siempre la verdad. Ser honesta no es nada fácil, requiere mucho valor. Pero vencer ese miedo tiene su recompensa, porque el paciente lo aprecia y lo agradece. Y eso, a su vez, retroalimenta la confianza. Estoy convencida de que confianza, congruencia y honestidad son las bases de cualquier relación sana, funcional y feliz. ¿Y acaso no es eso lo único que vale la pena cultivar y cuidar en esta vida, nuestras relaciones? Tengamos, pues, buenas relaciones con aquellos que nos rodean, también con nuestro dentista. Ese es, sin duda, el mejor tratamiento para cualquier mal.