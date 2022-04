A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, e a edil de Normalización Lingüística e Memoria Histórica, Marga Caldas, presentaron a semana pasada a segunda edición do programa Verbas en Flor, unha axenda especial que recolle actividades e obradoiros que teñen como eixo principal a historia, cultura e lingua galegas.

Estas iniciativas están pensadas para públicos de todas as idades, polo que, aínda que a maioría das actividades desenvolveránse en centros educativos, tamén o farán no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, no Casal de Ferreirós e na Biblioteca Municipal de Campelo.

“Temos por diante semanas cargadas de actividades que revitalizarán o tecido asociativo do concello”, sinalou Rodríguez, lembrando que esta edición de Verbas en Flor organízase coa colaboración de departamentos coma o de Memoria Histórica e Normalización Lingüística.

Actividades coa lingua e a natureza

Un dos primeiros ciclos de Verbas en Flor xa comezou a finais do mes de marzo, en conmemoración do Día da Árbore. Así, entre o luns 28 e o mércores 30 do pasado mes, alumnos e alumnas de diferentes centros educativos tomaron parte en obradoiros sobre educación ambiental, ofrecidos por O bosque na maleta.

A reivindicación do uso da lingua galega no día a día e no ensino tamén é outra das cuestións nas que se incide a través de Verbas en Flor. É por iso polo que a campaña ‘O que se dá non se quita’ cobrará especial protagonismo nestes meses. Trátase dunha iniciativa que foi impulsada desde a Concellería de Normalización Lingüística para fomentar a utilización do galego, onde se impulsarán charlas e coloquios nos que axudar á mocidade a detectar e suprimir prexuízos vencellados á fala da lingua.

No apartado de Memoria Histórica, Raquel Rodríguez anunciou que entre o 4 e o 18 de abril abrirase a exposición Acorda: cartografía visual da memoria de Pontevedra, á que se engaden actividades como a proxección do documental Acorda, presentado por Montse Fajardo.

Un programa marcado polas letras da primavera

Ao igual que na edición de 2021, nesta ocasión a Concellería de Cultura tamén aposta por incluír na programación dúas citas emblemáticas da primavera en Poio, como son a Festa dos Maios e a conmemoración do Día das Letras Galegas, que este ano ten como protagonista ao escritor Florencio Delgado Gurriarán, e que incluirá a Festa das Letras, do 13 ao 18 de maio.

Aquí cobra especial importancia o XXX Certame Literario Xaime Illa Couto, cuxo prazo de presentación de relatos e poemas aínda está aberto. O programa complétase coas proxeccións que forman parte do Ciclo Mestre Mateo e con sesións de contacontos e actividades literarias dirixidas ás crianzas e á rapazada, tanto na Biblioteca Municipal como no propio Xaime Illa. “Unha vez máis, apostamos pola nosa lingua, a nosa historia e a nosa tradición para ofrecer á cidadanía unha programación do máis completa nunha estación tan especial como é a primavera”, conclúen Raquel Rodríguez e Marga Caldas.