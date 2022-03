“Os concellos comprométense a que en todos os proxectos de intervención no espazo público garantirase un espazo peonil amable e de calidade, cun intinerario continuo e libre de obstáculos cun mínimo de largo de 2,5m (preferentemente 3m). Nos proxectos de initinerarios peonís e/ou ciclábeis (nos que se segrega da calzada) garantirase tamén un largo mínimo de 2,5m (preferentemente 3m). No caso de que esta solución sexa imposible ou desaconsellable sería prioritario a plataforma única coas medidas de calmado de tráfico necesarias para protexer os colectivos máis vulnerables”.

A aposta por facer das cidades e vilas espazos amables e de calidade distingue tamén á Rede Ágora, promovida pola Deputación de Pontevedra. Un contexto no que os concellos da provincia están a priorizar a peóns e bicis e os espazos verdes e a seguridade con itinerarios continuos e libres de obstáculos e rúas con plataformas únicas.

Un terceiro C para a cidade compacta e complexa

Así é. Saben ben na Rede Ágora que mellorar a calidade da cidade é mellorar a propia democracia, tal e como pon de manifesto o catedrático en Economía García Delgado, vencellado á Rede Ágora, e para quen a calidade refírese tanto á configuración como a uso, entendida coma “o xeito que ten a cidadanía de apropiarse do espazo público e participalo, de facer do espazo público un lugar de encontro e creativo no que ter relacións sociais e ordes de convivencia”. Aposta neste senso pola cidade compacta e complexa, a que engade outro ‘C’: o da cohesión social.

Fomentar a interrelación entre as persoas

Pola súa banda, o xeógrafo de Gea 21 Màrius Navazo sinala ás plataformas únicas coma escenarios magníficos para fomentar a interrelación entre as persoas. Tamén vinculado coa Rede Ágora, o experto promove un aparente paradoxo en seguridade á hora de deseñalas. Para el, o importante é asumir un nivel de risco que minimice os problemas: “Se as persoas usuarias non teñen un nivel mínimo de inseguridade, elevan o seu estado de alerta e todas estarán máis pendentes do que fan as demais”.

Màrius Navazo: "É positivo que o mobiliario urbano, as árbores e o pavimento non estean colocados en orde recta, para crear a sensación de que non se trata dunha das antigas rúas garaxe ou rúas de paso"

Deste xeito, as novas rúas de prioridade peonil deben deseñarse sen elementos rectilíneos, para que o propio deseño “convide” a facer un uso máis variado e plural do espazo, e que os coches que necesiten utilizar a zona saiban que están convidados, que o espazo non foi concibido para eles. Ademais, explica, é positivo que o mobiliario urbano, as árbores e o pavimento non estean colocados en orde recta, para crear a sensación de que non se trata dunha das antigas rúas garaxe ou rúas de paso.

Un marco no que o experto valora positivamente a normativa de accesibilidade que entrou en vigor a principios de 2022, e que non obriga a indicar explícitamente as zonas de viandantes nas plataformas únicas, mellorando así as condicións de accesibilidade e as posibilidades de convivencia.