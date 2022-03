“A redución da presenza de vehículos a motor e o fomento da mobilidade activa servirá para construir unha sociedade máis saudable. Os concellos ademáis de promover espazos amables e seguros para os desprazamentos cotiás promoverán iniciativas para potenciar as prácticas e usos saudabeis entre a cidadanía como camiñar ou andar en bicicleta.”

A aposta por fomentar hábitats saudables é outro dos principios básicos que vertebran a Rede Ágora, a iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra que está a revolucionar o espazo público da provincia.Un obxectivo no que o papel de alcaldes e alcaldesas é de certo fundamental.

María Neira, directora de Saúde e Medio Ambiente da OMS, : “Os responsables municipais son ministros de saúde porque teñen nas súas mans a capacidade de crear as condicións que van influenciar dunha forma importante a saúde e benestar das persoas”

Así o ten claro María Neira, directora de Saúde e Medio Ambiente da OMS, vencellada á Rede e para quen “os responsables municipais son ministros de saúde” porque “teñen nas súas mans a capacidade de crear as condicións que van influenciar dunha forma importante a saúde e benestar das persoas”.

Tal e como recorda, nestes momentos prodúcense cada ano no mundo 7 millóns de mortes prematuras pola contaminación do aire. Un dato que chama a que “urbanistas, arquitectos, responsables políticos... aposten por cidades nos que a saúde non estea en risco: “Necesitamos recuperar as cidades, a mobilidade sostible, os espazos verdes, transporte público, disuadir o uso do automóbil privado, ampliar o espazo destinado á cidadanía, e apostar por cidades nas que sexa fácil realizar os famosos 10.000 pasos diarios que recomendamos dende a OMS”.

Á hora de fomentar cidades e vilas saudables, o verde urbano cobra deste xeito especial protagonismo. Para o biógolo e ex-xefe de Departamento de Arboledo do Concello de Barcelona, Josep Selga Casarramona, vencellado á Rede Ágora, o futuro da especie humana xógase na casa: "Non se xoga na Amazonía nin nos parques naturais: xógase ao lado da nosa casa, na nosa rúa, nas nosas prazas”. Neste sentido, o experto anima: “Non se trata de botar a natureza fóra da vila, senón de que a vila forme parte da natureza”.

Josep Selga Casarramona: “O futuro da especie humana non se xoga na Amazonía nin nos parques naturais: xógase ao lado da nosa casa"

As claves da cidade ideal

Pola súa banda, Adolfo Baloira, médico xefe de pneumoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, ten claro que a nivel respiratorio o máis importante que pode haber nunha cidade é aire puro e espazos que faciliten o exercicio. Deste xeito, as claves que compartiu coa Rede Ágora para lograr a cidade ideal foron: