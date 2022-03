Este viernes, 1 de abril, la playa de Menduíña, en Cangas, inaugurará el primer Green Bar de Galicia: Fogar do Santiso Menduíña Beach Club.

En este nuevo local, la empresa gallega suma la cultura marinera a su restauración ecológica y a sus cócteles basados en la ría de Vigo. El objetivo de Fogar do Santiso, pioneros en iniciativas de restauración sostenible, es convertir la playa de Menduíña en el epicentro de la cultura marinera sustentable.

La sostenibilidad es transversal a todos los aspectos de este nuevo local. En Fogar do Santiso Menduíña Beach Club todo el pescado y marisco provienen de la pesca artesanal de las lonjas de Aldán, Bueu y Cangas, con los que han firmado acuerdos de colaboración.

Por otro lado, los combinados y cócteles han sido diseñados por Diego Mosquera, Premio Nacional de Coctelería, con hierbas naturales del Morrazo. Unos ejemplos son el Gin Tonic del Litoral -con hierba salicornia y alga codium- o el Cóctel Invasor -con soda de eucalipto y sirope de pino silvestre-.

En la inauguración de este viernes 1 de abril, los asistentes podrán catar estos y otros cócteles en el local a partir de las 19:00 horas, junto a un showcooking marinero.

La mirada ecológica también llega a los envases de plástico, que son inexistentes en el local. Además, los vegetales y hortalizas proceden de las huertas ecológicas de Fogar do Santiso, cultivadas con energía 100% renovable.

“Este concepto de green bar pon en valor o noso patrimonio cultural e mariñeiro. As herbas do litoral dan forma ás nosas bebidas, e os menús respectan os produtos da nosa horta de tempada e da pesca artesanal. Todo convive en torno á economía circular: coa crise do transporte veuse o importante que é o produto km 0”, explica José Santiso, co-propietario de la empresa familiar Fogar do Santiso, con sede en Teo.

“Nós pechamos círculos. Levamos 10 anos con acordos de compra coa lonxa de Aldán. Agora incorporamos Bueu e Cangas. Temos un compromiso histórico con esta zona e a nosa filosofía é crear redes colaborativas e sostibles”, añade.

Más allá de un restaurante

El nuevo local supera el concepto de restauración, con opciones que completan la oferta gastronómica. Así, la playa de Menduíña será sede de exposiciones de artes marineras, como la muestra que se estrenará este viernes con la ONG Retoque Retro, de artistas gallegos que crean obras con basura marina.

También ese mismo día habrá demostraciones de las mujeres rederas del Morrazo, y próximamente comenzarán rutas guiadas para aprender a reconocer las hierbas del litoral.

Según adelantan desde Fogar do Santiaso, el Beach Club está cerrando acuerdos de colaboración con colegios del Morrazo para fomentar el respeto por los ecosistemas marinos y hará degustaciones de productos km 0 capturados mediante artes de pesca artesanal y sostenibles.

Próxima reapertura en Lapamán

Este nuevo local en Cangas no será la única opción de Fogar do Santiso en la zona. En los próximos días, la empresa gallega cuenta con reabrir un año más su Beach Club de Lapamán, en Bueu. Este restaurante se suma a los que ya tiene en Teo, Allariz, Santiago de Compostela y Oleiros.

La firma suma 25 años de experiencia en el sector de la restauración sostenible. Fogar do Santiso fue pionera en unir ecología y consumo responsable, fue ponente en la Cumbre del Clima COP 25 y en ferias referentes como Biocultura o el Mercado de la Cosecha.