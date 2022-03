“Promoverase a mobilidade natural e activa fronte á motorizada tanto nos núcleos urbanos como nos rurais, creando espazos de preferencia peonil nas rúas e prazas centrais das nosas vilas e parroquias. No ámbito rururbano e interurbano crearanse itinerarios peonís e ciclábeis. Fomentarase o uso da bicicleta na mobilidade cotiá como modo de transporte alternativo”.

3 de cada 4 concellos da provincia Pontevedra están actualmente adheridos ás redes de España Cidades que Camiñan e Cidades pola Bicicleta da man da Rede Ágora. A iniciativa da Deputación de Pontevedra que está a revolucionar o espazo público na provincia aposta firmemente polas mobilidades alternativas a través do quinto dos dez principios que a compoñen e traballa deste xeito para priorizar aos peóns e facilitar e facer máis segura a circulación ciclista, con todas as accións necesarias para impulsala como medio de transporte.

“É preciso apostar realmente por unha mobilidade activa, camiñar e andar en bicicleta, fronte aos vehículos motorizados e á electrificación”, expresa deste xeito o deputado de Mobilidade e Espazos Públicos, Uxío Benítez, sobre un compromiso necesario para desenvolver correctamente as cidades e vilas e fomentar a calidade de vida da cidadanía.

Por un verdadeiro cambio de modelo

Neste sentido, o persoal experto coincide en que é preciso desbotar como solución os patinetes e os coches eléctricos, que só abordan o problema das fontes de enerxía e a contaminación, mais non contribúen a un cambio de modelo no que se potencie a saúde, nin a recuperación de espazos para as persoas, nin a seguranza viaria.

Alfonso Sanz: “Os patinetes son divertidos e modernos, pero non cambian o modelo de mobilidade, non son tan sustentables, non son saudables nin tampouco seguros. Non son mobilidade alternativa e non deberían ter privilexios nos concellos”

Teno claro o xeógrafo, matemático e técnico urbanista Alfonso Sanz, vencellado á Rede Ágora, que, de feito, dá conta de estudos que revelan que as persoas usuarias dos patinetes eléctricos antes camiñaban e eran usuarias de transporte público: “Conclusións? Os patinetes son divertidos e modernos, pero non cambian o modelo de mobilidade, non son tan sustentables, non son saudables nin tampouco seguros. Non son mobilidade alternativa e non deberían ter privilexios nin discriminacións positivas nos concellos”, resume o experto, que cree que a mobilidade non só debe estar relacionada coa enerxía, senón que que ten que ver tamén coa saúde, a seguridade e a percepción do risco.

Na mesma liña sitúase o arquitecto experto en cidades en desenvolvemento e mobilidade sustentable, José Carpio, tamén relacionado coa rede de acción institucional, que insiste en que se está a roubar espazo á cidadanía: “Que acontecerá cando en 15 anos toda a frota de vehículos xa sexa eléctrica?”, preguntase para pasar a avogar por fomentar os desprazamentos e mobilidades complementarias coa bicicleta ou o transporte colectivo nas distancias nas que non é formulable unha mobilidade a pé.