“A integración da infancia é un elemento básico do proceso de socialización de nenas e nenos, polo que devolverlles globalmente un espazo público seguro debe ser un obxectivo de toda a sociedade. Os concellos promoverán a creación de camiños escolares seguros (como primeira medida de recuperación do espazo para as crianzas), potenciarán a presenza de nenos e nenas nas rúas e prazas de xeito autónomo e establecerán canles de participación infantil na vida municipal”.

Algo tan importante coma o compromiso coa autonomía infantil e a protección dos nenos e nenas nas cidades é outra das grandes chaves que vertebran a Rede Ágora, a iniciativa da Deputación de Pontevedra que está a revolucionar o espazo público na provincia. Unha aposta que se concreta no cuarto dos dez principios que resumen a esencia desta innovadora rede de acción institucional.

Un sensible indicador ambiental

Ten claro a súa vital importancia o pedagogo italiano Francesco Tonucci, colaborador da Rede Ágora e quen non o pode resumir mellor: “As crianzas son un sensible indicador ambiental, como os lucecús ou as andoriñas, que cando non aparecen significa que o ambiente está contaminado. Pois se desaparecen as crianzas significa que a cidade está enferma. E as crianzas teñen desaparecido”.

Recuperar as nenas e nenos na rúa significa, deste xeito, “facer algo necesario para elas pero tamén para nós porque son elas as que a fan mellor, obrigan aos adultos a portarse mellor; producen seguridade”, opina Tonucci, que recomenda deseñar vilas nas que “as crianzas se desenvolvan con autonomía, evitar crear espazos específicos para elas, e traballar para favorecer a mobilidade natural”.

O xogo, "a experiencia máis importante da vida"

No mesmo senso pronúnciase o pediatra Juan Gil, outro dos expertos participantes en Ágora, para quen é necesario loitar contra modelos de cidade que “primen o tráfico rodado e nos que os nenos teñen que ir suxeitos como se fosen mascotas”. Aposta por unha recomposición da organización das cidades que poña a infancia no primeiro plano e teña en conta as súas necesidades, entre as que o especialista destaca o xogo, “ao mesmo nivel que a alimentación, a hixiene ou o afecto”.

Tonucci, pola súa banda, vai aínda máis alá e fala do xogo como “a experiencia máis importante da vida e o motor de todas as aprendizaxes”. Na súa opinión, pequenos e pequenas non teñen a posibilidade de xogar ao aire libre porque o espazo público foi privatizado e vendido ao vehículo privado: “As cidades serán xogables cando non teñan máis espazos de xogo específicos para a cativada. Alcaldes e alcaldesas poden aforrar o gasto de construír parques infantís valados e pechados, con chan acolchado, porque son unha trampa moderna na que as crianzas van acompañadas e a súa actividade nada ten que ver co xogo libre”.