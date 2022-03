A Universidade de Vigo volve sacar os laboratorios á rúa coa celebración dunha nova feira científica. Será o vindeiro venres 18 de marzo nunha carpa con 12 postos situada na praza do Berbés baixo o lema A ciencia que vén ten nome de muller, un evento de divulgación e de fomento das vocacións científicas co que se pretende dar a coñecer á sociedade o traballo do persoal investigador, especialmente das mulleres, e como os seus estudos favorecen o avance da sociedade.

Trátase dunha acción que forma parte do plan anual de actividades da UCC+i “Ciencia de ida e volta” e que conta coa financiación da Deputación de Pontevedra e a Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia y Tecnología e a colaboración do Concello de Vigo.

Aberta ao público infantil, xuvenil e familiar en xeral, a feira abrirá as súas instalacións ás 17.00 horas. Dos 12 postos informativos que poderán visitarse, 9 correspóndense a proxectos, grupos de investigación ou centros de investigación da UVigo, e a eles sumarase un posto da Unidade de Igualdade, con diferentes xogos e actividades vinculados á muller na ciencia, e outros dous informativos sobre a Deputación de Pontevedra e a propia Universidade de Vigo.

A feira terá xa pola mañá unha visita de escolares de 5º e 6º de Primaria do CEIP Frián de Teis, 84 alumnas e alumnos, que serán os primeiros en poder divertirse e aprender con todas as actividades organizadas para eles. Trátase dun evento de divulgación e de fomento das vocacións científicas co que se pretende dar a coñecer á sociedade o traballo do persoal investigador e como os seus estudos favorecen ao avance da sociedade. Nesta actividade terá especial importancia o papel da muller na ciencia, ofrecendo ao público que poida coñecer de primeira man ás investigadoras que están traballando na Universidade de Vigo.

12 postos cos que aprender xogando e espertar vocacións

A través de varios obradoiros, espérase que o público, especialmente o infantil e xuvenil, poida achegarse aos laboratorios universitarios dun xeito lúdico e divertido. Haberá postos sobre tecnoloxía, sobre medio ambiente, saúde e benestar, patrimonio e tamén economía. Desde un obradoiro no que aprender a detectar manipulacións en fotografías, ata outro no que visualizar especies singulares de diferentes ecosistemas (mariño, de auga doce e terrestre); dun taller de extracción de ADN de plátano ata outro no que se montará unha maqueta dun circuíto eléctrico cunha pila de petaca para simular como flúe a corrente a través dunha neurona.

No caso do posto sobre patrimonio as visitantes e visitantes atoparán actividades relativas á pintura rupestre prehistórica e poderán experimentar o traballo con pigmentos e practicar con algunhas metodoloxías para a súa identificación, estudo e conservación e, no de Griles e Grettel, as diferentes actividades xirarán en torno á lingua (xogos lingüísticos, subtitulado, prexuízos...).

Sete meses de eventos e actividades

Esta feira-exposición está organizada ao abeiro do programa Ciencia de ida e volta, o plan anual de actividades para o curso 2021/2022 da Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo, un gran paraugas baixo o que xa se levaron a cabo actividades como un concurso de vídeos científicos, diferentes iniciativas organizadas co gallo do 11F, Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia... Son algúns exemplos do que xa se fixo, pero a programación continuará ata o vindeiro mes de xuño. Por diante quedan múltiples eventos, entre eles, algúns cos que celebrar datas coma o Día Mundial da Saúde, o 7 de abril, ou o Día Mundial dos Océanos, o 8 de xuño.

Ademais, estará aberto ao público o edificio Redeiras no que se estarán reproducindo vídeos sobre algúns dos grupos de investigación da Universidade de Vigo, poderase participar en xogos de realidade virtual e poderase visitar a exposición En galego! da Área de Normalización Lingüística.