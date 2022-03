A Aceleradora galega de startups turísticas da Xunta de Galicia é unha iniciativa estratéxica do Goberno galego encamiñada a reforzar e impulsar os recursos e o potencial do sector turístico autonómico. Este proxecto, pioneiro en Galicia e no propio ecosistema sectorial, arrancaba hai agora un ano en paralelo ao período extraordinario Xacobeo 2021·2022 e de cara á súa segunda anualidade a Aceleradora atravesa este ecuador a medio camiño entre a eclosión dos casos de éxito da edición inaugural e a selección e formación da nova promoción de talento acelerado.

Os interesados poden inscribirse ata o 22 de marzo na páxina web www.turislab.gal

A esencia coa que nacía o proxecto mantense intacta despois de tanta evolución interna e externa do sector, e os obxectivos marcados inicialmente amplíanse debido ao éxito protagonizado polos participantes da primeira promoción. A principal meta segue sendo transformar o talento innovador autonómico en solucións que permitan ofrecer máis e mellores produtos e servizos turísticos para os galegos, as galegas e todos aqueles que visitan Galicia nun momento único como é o Xacobeo e de cara ao futuro.

A Xunta de Galicia afianza así a súa aposta institucional pola captación e retención de talento na comunidade ao tempo que abre as portas da innovación e do emprendemento a aquelas startups doutras comunidades ou países que veñan a asentarse e a emprender aquí, convertendo a Galicia nun polo de atracción á vangarda dun sector clave a todos os niveis.

Galicia, á vangarda na aceleración de talento innovador no sector turístico

A fórmula do éxito posta en marcha polos promotores da Aceleradora é sinxela: poñer a disposición do talento os recursos humanos e técnicos necesarios para transformar boas ideas de emprendemento en produtos e servizos optimizados para triunfar nos mercados. A innovación é a materia prima empregada e a formación e a mentorización, o impulso que precisan os proxectos para marcar as diferenzas nun entorno altamente competitivo. O transvase de coñecemento e a experiencia acumulada polo grupo de expertos multidisciplinares, o entorno infraestrutural e técnico que se ofrece ao emprendemento, a rede de contactos cos axentes do ecosistema e o respaldo clave do Goberno galego marcan as diferenzas desta iniciativa fronte a todas as demais apostas xenéricas en Galicia e fóra da comunidade.

Ademais da Xunta de Galicia no seu conxunto e da Axencia Turismo de Galicia (Vicepresidencia primeira) en particular, o proxecto está respaldado por unha importante rede de entidades colaboradoras, empresas tractoras e fondos de investimento que actúan como partners destacados para situar a esta aposta polo talento e a innovación na destacada posición que xa ocupa.

Un completo programa de aceleración en 3 fases

O itinerario formativo que deben de completar os 10 proxectos a acelerar componse de 3 fases complementarias separadas por decisivos controis de evolución en formato de Demo Day.

De entre todas as iniciativas que se presenten, o equipo de selección escollerá a 15 proxectos titulares (e aos 5 suplentes que pasarán a unha lista de agarda). Eses 15 preseleccionados entrarán na Pre-Academia (Fase 1 da Aceleradora). Durante un mes recibirán un programa intensivo de formación e mentorización profesional para aterrar o proxecto, enfocalo da maneira axeitada, calibrar as súas posibilidades de éxito e a adquirir os coñecementos e ferramentas básicas de cara ao Demo Day eliminatorio.

Os 10 proxectos que mellor valoración acaden na Fase 1, clasificaranse para a Academia (Fase 2). Este núcleo central de aceleración constará xornadas formativas e prácticas (dúas sesións semanais durante un período de 6 meses), nas que os proxectos iniciais transformaranse en realidades empresariais solventes, con proxección a curto, medio e longo prazo. Trátase do programa completo de formación e asesoramento individualizado, único en Galicia, que afonda en coñecementos e manexo de ferramentas, optimiza a orientación aos mercados, aporta valor diferencial, aborda as necesidades dos proxectos desde múltiples perspectivas e dirixe o talento emprendedor a construír empresas viables e escalables nun entorno altamente cualificado e esixente como o actual.

Por último, o programa da Aceleradora dispón un Investor Day no que as startups finalistas presentarán a súa evolución e a potencialidade dos seus produtos e servizos ante os investidores interesados nos proxectos. Será o colofón final, xunto á gala de entrega de premios, da segunda edición da Aceleradora previsto para decembro deste 2022.

Inscrición aberta para a segunda edición

Ata o 22 de marzo hai tempo para optar a formar parte da segunda edición da Aceleradora de startups turísticas da Xunta de Galicia. O perfil que se busca é o de emprendedores e emprendedoras (sen restricións de idade) ou startups con ata 2 anos de actividade económica, que se asenten en Galicia e que teñan unha idea innovadora con aplicación no sector turístico.

O proceso de inscrición é tan sinxelo como cubrir o formulario da páxina web da iniciativa e posteriormente cumprimentar aqueles datos que estean dispoñibles actualmente sobre a actividade, obxectivos e descrición do proxecto que opta a ser acelerado.

O resto, depende xa da evolución que protagonicen durante o proceso de formación da man dos mentores e profesores da propia Aceleradora.

80.000 euros en premios Acceder á Aceleradora de startups turísticas da Xunta de Galicia supón formar parte da vangarda do sector na comunidade pero tamén se traduce na oportunidade de poder optar a premios directos e indirectos. A iniciativa repartirá 80.000 euros en metálico para aqueles proxectos que maior impacto alcancen entre o xurado de selección. As posibilidades nos mercados, a potencialidade e aplicabilidade da idea proposta, o sistema de implantación e a escalabilidade do proxecto serán claves que catapulten ás startups ao éxito. As 3 iniciativas máis destacadas obterán 40.000, 20.000 e 15.000 euros respectivamente para emprender na súa saída efectiva aos mercados. A esta parte económica hai que engadir un importante capítulo de oportunidades que se abrirán para os vencedores como a presenza con espazo propio en Fitur, unha importante rede de contactos ou as visitas institucionais.