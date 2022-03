A primeira edición da Aceleradora especializada en proxectos turísticos de Galicia ten xa en carteira 10 iniciativas aceleradas, listas para ser protagonistas no sector durante este ano 2022, a segunda das anualidades do período extraordinario Xacobeo 2021·2022.

Froito do traballo intensivo da primeira edición, Galicia prepara o desembarco nos próximos meses de 10 solucións innovadoras que veñen a mellorar as prestacións, os servizos do viaxeiro e a ampliar a visión global do sector nun momento álxido de chegada de visitantes.

A primeira fornada de talento que edificou a Aceleradora reparte protagonismos entre as distintas categorías sendo o Camiño de Santiago, a Sostibilidade e o Travel Tech as que concentran máis propostas.

Suites Nature

O primeiro clasificado da edición 2021 foi o proxecto de Suites Nature, baseado na instalación de distintos tipos de cabanas sostibles e conectadas con dispositivos electrónicos que permiten informar aos usuarios dos consumos que xeran nas estancias e da pegada que deixa este turismo de natureza. Existen diferentes deseños, desde os profundamente enraizados coa cultura galega tradicional, como outros máis modernos e innovadores. O modelo de negocio permite redimensionar a oferta para adaptala ás distintas particularidades de cada promotor. O primeiro proxecto está previsto que sexa un resort, en Pontevedra, este mesmo ano 2022.

Ruta Nacional VI

O segundo premio foi para a Ruta Nacional VI, unha proposta de slow travel que tenta recuperar a esencia da estrada nacional que conecta A Coruña con Madrid ofrecendo unha maneira de viaxar pausada, conectada co entorno e que axuda a recuperar a actividade económica e vital a través de todo o trazado. Con clara inspiración na mítica Ruta 66 estadounidense, a proposta desta startup abre as portas dun icónico percorrido que atravesa 3 comunidades autónomas, 8 provincias e 70 vilas, completando un total de 600 quilómetros con chegada na capital herculina. O proxecto xa está en marcha.

LuXperience

Completa o podio como terceiro clasificado LuXperience, unha das apostas máis disruptivas da Aceleradora autonómica. A través dunhas gafas inmersivas, aplica tecnoloxía de vangarda para poñer en valor o patrimonio cultural grazas á realidade mixta. O usuario pode interactuar co monumento que está a visitar obtendo información visual e sonora e escollendo o itinerario que desexe a demanda. O proxecto piloto desenvolveuse na Árbore da Ciencia de Santiago de Compostela, pero está en vías de ser escalado, replicado e exportado a outros destinos culturais e turísticos de Galicia e de fóra da comunidade.

Capptus Apps Turísticas

En 2021 estableceuse un premio especial ao valor do emprendemento no que se recoñecía a evolución dos promotores ao longo do programa de formación e mentoring. Capptus Apps Turísticas foi o proxecto merecedor desta distinción da man das súas promotoras. Este proxecto de programación foi desenvolvido para axudar aos guías na xeolocalización de turistas individuais e grupos permitindo unha comunicación privada e continuada ao longo de toda a visita, o que permite maior autonomía e mobilidade dentro dun espazo xeográfico definido permitindo unha experiencia personalizada.

Ademais destas catro solucións cabe destacar o resto de propostas que foron protagonistas na Academia e que de seguro van ter peso específico no ecosistema innovador do sector turístico galego nos vindeiros meses e anos.

SH360º Servicios hoteleiros

SH360º Servicios hoteleiros ofrece un completo servizo de atención remota as 24 horas do día, os 7 días da semana, para establecementos hoteleiros, principalmente de pequeno e mediano tamaño. O modelo é adaptable ás necesidades de cada un dos clientes e pode ir evolucionando da man das melloras infraestruturais introducidas polos establecementos.

RoomDoo

No mesmo campo destaca RoomDoo, unha das startups que maior percorrido presenta a estas alturas de aceleración. A súa aposta para o mercado é un completo software para a xestión hoteleira, neste caso de establecementos de maior número de hóspedes e habitacións dispoñibles. Deseñado para cubrir as necesidades globais dos seus clientes, desde aloxamentos únicos a cadeas hoteleiras.

Ruteart

En canto ás experiencias de viaxe conviven dúas opcións con personalidades propias, e que poden incluso ser complementarias. Ruteart oferta viaxes en grupo sostibles con rutas únicas e afastadas dos grandes circuítos coñecidos. É unha maneira distinta de viaxar e experimentar rutas e etapas. Trátase dunha aposta onde a defensa dos recursos naturais e o medio ambiente son protagonistas e que non coñece límites, xa que o seu radio de acción é todo o planeta.

Nomada Travel Smart

Pola súa banda, Nomada Travel Smart preséntase como una App para os viaxeiros que permite xestionar o proceso completo da viaxe nunha soa solución integrada. A proposta é solucionar a tradicional fragmentación da experiencia do usuario desde que decide visitar un destino ata que completa a viaxe e obtén, organiza e comparte todos os seus recordos.

Campus Spain

Campus Spain encaixaría tamén neste bloque de Travel Tech, pero posúe particularidades que o fan único. Especializada en captar e atraer o denominado Turismo Académico a Galicia, presenta o aval de ter posto en marcha experiencias piloto con resultados moi positivos. A potencialidade e versatilidade do modelo de negocio permite a súa escalabilidade internacional.

43º8´ Creative Algortihm

Finalmente, 43º8´ Creative Algortihm é o mellor exemplo de como unha tecnoloxía ou unha disciplina a priori allea ao turismo pode reorientarse para ofrecer un servizo clave. Os seus promotores basean o proxecto na análise e predición de datos para segmentar públicos, orientar á hora de impactar con mensaxes, ofertas e servizos a públicos que demandan determinadas accións ou alternativas. Xa está a pleno rendemento e traspasando fronteiras coa súa carteira de clientes.