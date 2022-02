No Colexio Compañía de María en Cangas entenden a educación dende a perspectiva do alumno: el é o protagonista e o responsable da súa propia aprendizaxe.

Proxecto Signa: aprendizaxe personalizada

A aprendizaxe personalizada é a pedra angular do proxecto Signa, que pretende impulsar ao máximo o potencial do alumnado, promovendo a excelencia educativa mediante o coidado de cada detalle nas distintas especialidades.

Ao tratarse dun centro Plurilingüe e Plurinfantil, os idiomas son unha das especialidades máis importantes do currículo. Ademais, a Compañía de María de Cangas é o único centro examinador Oxford da comarca, polo que tanto os propios estudantes como o resto de persoas interesadas poden acreditar nel o seu nivel de inglés

Nas ciencias e Humanidades apostan polas aprendizaxes significativas, de modo que os estudantes relacionen os coñecementos novos cos que xa posúen, comprendéndoos e aplicándoos en calquera situación. Para iso, colaboran con proxectos medioambientais como Voz Natura e participan en varios programas do Plan Proxecta, unha inciativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que está dirixida a fomentar a innovación educativa.

E no caso das tecnoloxías da información, o alumno é o punto de partida da aprendizaxe. A innovación neste campo debe estar ao seu servizo para poder mellorar a súa realidade. E para conseguilo, no centro traballan en proxectos como Digicraft, un programa de formación e reforzo das habilidades dixitais e das competencias asociadas a elas a través do xogo e da experimentación.

Aprendizaxe Cooperativa

Esta metodoloxía, xunto á Aprendizaxe Baseada en Proxectos e a Gamificación, supón un estilo de métodos activos que promoven a curiosidade e a aprendizaxe aberta e activa, para que as distintas aptitudes e potencialidades de cada alumno e alumna medren, se desenvolvan e poidan finalmente contribuír á mellora e progreso do mundo.

Con ese obxectivo en mente, o Colexio Compañía de María traballa en pos da igualdade, respectando as diferenzas e tratando a cada alumno segundo as súas necesidades, circunstancias e momento concretos; ofrecendo un acompañamento persoal e académico, en estreita relación coa familia, para optimizar o proceso de aprendizaxe e crecemento dos estudantes.

O coidado dos valores

Na Compañía de María a diversidade considérase riqueza e acóllena como unha oportunidade para aprender dos demais, máis aló das condicións persoais, sociais e culturais de cada un. Tras o respecto e a cooperación como valores fundamentais, o centro está adherido ao Pacto Educativo Global e traballa segundo os ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) promulgados pola Asamblea Xeral da ONU na súa Axenda 2030.

Para o Colexio Compañía de María, a clave da educación é transmitir valores e coñecementos, pero sobre todo, formar persoas autónomas, optimistas, reflexivas, proactivas, emprendedoras, intelixentes emocionalmente, competentes, comprometidas e solidarias.

Unha longa lista de valores que teñen un obxectivo común: persoas preparadas para a vida.