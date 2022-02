Con cartel do artista local Fernando Barreira, da comezo o Entroido de Verín de 2022. Tras dous anos de pandemia onde os festexos estiveron lonxe do habitual, a normalidade comeza a asomarse da man das charangas e bandas itinerantes.

O alcalde Gerardo Seoane compartiu a súa intención de celebrar un Entroido seguro e acorde ás medidas sanitarias vixentes, pero que manteña a esencia que caracteriza a esta tradición: “aínda que este ano o Entroido non terá a intensidade que nos gustaría, queremos demostrar que se fará un esforzo extra para manter a alegría e a forza de Verín”

Entroido dende 17 de febreiro ata o 1 de marzo

Este xoves 17 marca o inicio oficial de case un mes de Entroido, que comeza co mítico Xoves de Compadres.

Así, o mes de febreiro na súa totalidade estará plagado de celebracións especiais nos días clave do Entroido, pero durante as semanas e independientemente da fecha atoparemos ata un total de 45 actuacións conformadas por charangas, música tradicional e brass bands.

Entre os artistas que se encargarán de amenizar musicalmente a cidade están Los Támega, MIL9, Jalacticos, Vai de Baile, Terras Novas de Trives. Bregadiers M...

A principal novidade do Entroido de este ano, marcado pola falta de grandes eventos debido á pandemia, está o luns 28, onde os nenos protagonizarán as actividades con Xogos Populares e Obradoiro Circo (na praza García Barbón) e Manualidades Infantís (na Praza da Merced).

Este ano, o Entroido estará marcado pola seguridade ante a pandemia, sen eventos masivos para evitar as aglomeracións de xente, pero con máis de cen horas de música na rúa, coas que a diversión está asegurada.

Un cartel a toda cor

Protagonizado por un Cigarrón e un Capuchón, pero tamén unha geisha, o autor quere representar “un Entroido máis tradicional xunto a un máis moderno convivindo en harmonía”.

O seu creador anunciou tamén que cede gratuitamente todos os dereitos de reprodución da obra ao Concello de Verín, a disposición de realizar as adaptacións que este consider oportunas para promocionar as festas.

Ademáis, a obra orixinal pasará a quedar exposta permanentemente nalgún dos espazos públicos da Casa Consistorial.

Así, verinenses e visitantes poderán disfrutar tamén da arte do Entroido.

Tanto o cartel como o programa están xa dispoñibles na web do Concello de Verín, a disposición de todos os que queiran informarse das actividades do Entroido 2022.