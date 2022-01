Para muchos, 2022 va a ser el año del popular “self-care”, el nombre que reciben los autocuidados para sentirnos bien por dentro y por fuera.

Por eso, mucha gente busca nuevas marcas o tratamientos con los que comenzar un viaje que, con ayuda de profesionales, resulta más efectivo. Y en Senza by Jacinto López lo hacen de la mano de Natura Bissé.

No solo aplicando sus productos en los tratamientos, protocolarios y en cabina, si no que también los ofrecen para su venta al público.

La línea, especializada en el cuidado de la piel, es una marca de lujo, con precios que oscilan desde los 80 a los 600 euros, aunque hasta los más baratos cuentan con una calidad que no está dejando indiferente a las clientas que ya lo han probado: “Incluso las que siempre nos dicen ‘¡no me vendas cremas, que no las uso!’ vuelven convencidas y encantadas cuando prueban alguna de las muestras”.

De hecho, Natura Bissé cuenta con el sello de calidad de autoridades en la industria de los spas y los hoteles de lujo a nivel mundial.

Este reconocimiento se debe no solo al producto, también a la técnica con la que es aplicado. Innovación, constante cambio y una pormenorizada investigación son las claves de estos protocolos de actuación. “Natura Bissé especifica paso a paso cómo tenemos que actuar, ya que son procesos pensados para alcanzar la mayor eficacia” cuentan desde Senza.