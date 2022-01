No hace mucho tiempo, se decía del automóvil que su futuro pasaba por la electrificación. Hoy, ese futuro es una realidad, pero es un presente que para la mayor parte de los conductores es un mundo lleno de incógnitas y de multitud de abreviaturas o anglicismos, que no todo el mundo sabe lo que significa.

Nissan avanza con paso firme en este nuevo camino de la electrificación. En estos momentos apuesta por una propulsión Mild Hybrid, una tecnología de motor avanzada para lograr una mayor eficiencia, pero sin cambiar la forma de conducir a la que estamos acostumbrados.

El nuevo Nissan Qashqai es un ejemplo de eficiencia con una propulsión electrificada.

Los coches Mild Hybrid utilizan un motor de gasolina para mover las ruedas, con una batería de litio que actúa de refuerzo. Además, la tecnología Start/Stop apaga el motor cuando el vehículo rueda por inercia, o al levantar el pie del pedal a velocidades inferiores a 18 km/h en la versión con transmisión automática, incrementando la eficiencia y reduciendo las emisiones y los gastos de funcionamiento.

La propulsión Mild Hybrid constituye una mejora sustancial en eficiencia gracias al sistema inteligente de regeneración. Cuando el coche aminora su marcha, esa energía cinética es capturada y utilizada para recargar la batería. Con la frenada regenerativa, la energía que normalmente podría llevar a desgastar las pastillas de freno se utiliza para un buen fin. Mientras el coche está al ralentí o rueda por inercia, es la batería quien alimenta los sistemas eléctricos del vehículo para que el motor se apague con mayor frecuencia, recortando así el consumo de combustible.

Esta nueva propulsión está llena de ventajas para el conductor. No es del todo cierto que un Mild Hybrid no genere ninguna diferencia en la forma de conducir. El coche es más reactivo, eficiente y cómodo de llevar en tráfico urbano. Pero no hay que preocuparse de la autonomía ni de la recarga. Se reposta en una gasolinera y seguimos la marcha, igual que siempre.

