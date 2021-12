La última ganadora de Got Talent España, la madrileña Celia Muñoz; la argentina Henry Evans, Gran Premio Mundial de la Magia; o el gallego Pedro Volta son solo así algunos de los grandes nombres de un cartel diseñado para hacer soñar y volar a los espectadores.

Un espectáculo que hará las delicias de toda la familia y para el que las entradas ya están a la venta en A Taquilla. Cada día habrá dos funciones, una a las 17:30 y otra a las 20:30 horas.

Con los mejores artistas del mundo

Semifinalista de Got Talent España en su quinta edición, el gallego será el encargado de conducir la gala internacional Galicia Magic Fest, en la que también participarán artistas de prestigio internacional de la talla de: Celia Muñoz (Madrid), ganadora de la última edición de Got Talent España; Charlie Mag (Barcelona), premio Mandrake de Oro de París y Campeón Europeo (FISM) de magia general; Arkadio (Burgos), Premio Varita de Oro de Montecarlo y Premio Nacional de Manipulación; Solanges kardinali (Portugal), semifinalista de Got Talent España; y Henry Evans (Argentina), Gran Premio Mundial de la Magia.