A Cidade da Xustiza de Vigo, a infraestrutura xudicial máis importante de toda Galicia, enfila a súa recta final.

42 millóns de euros, cinco anos, 44.000 metros cadrados e 38 unidades xudiciais son os datos que presentan por si sós ao macroproxecto da Cidade da Xustiza, que concentrará todas as dotacións xudiciais da cidade e a “xoia da coroa” do Plan de infraestruturas xudiciais da Xunta, en palabras do propio presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo.

Instalado no antigo edificio do Hospital Xeral, esta aposta recupera ademais unha construcción histórica e emblemática para os vigueses creando unha nova sede xudicial unificada na que serán relocalizados máis de 500 traballadores dos 38 órganos xudiciais distintos.

Terán a súa disposición, por certo, unha escola infantil de 41 prazas para facilitar a súa conciliación laboral e familiar.

Nos seus 44.000 metros cadrados, a Cidade da Xustiza tamén acollerá a Fiscalía de Área, as dúas seccións da Audiencia Provincial e a subdirección do Instituto de Medicina Legal (Imelga), tal e como concretan dende a Xunta.Tras complexas obras de adaptación e preparación do edificio, o complexo administrativo da Cidade da Xustiza de Vigo está practicamente finalizado. Cando rematen as obras, presumiblemente a finais de xaneiro, a Xunta solicitará a licenza de primeira ocupación e dará comezo co traslado tan pronto sexa concedida polo Concello, polo que nuns meses dará comezo o traslado dos xulgados á infraestrutura xudicial máis importante de Galicia, coa que a comunidade segue avanzando co Plan de Infraestruturas xudiciais, posto en marcha no 2009 e dotado con máis de 118 millóns de euros.

Dende o principio, o principal obxectivo deste proxecto foi paliar a falta de medios e de equipamento que padecían os servizos xudiciais nas cidades galegas, coincidindo ademáis xusto en en pleno proceso de crecemento e expansión no máis amplo sentido do termo.

Un edificio emblemático na cidade olívica

Así é. No caso da comarca de Vigo e só entre os anos 2000 e 2015, a poboación incrementouse nun 5,6%, ao pasar de 399.442 habitantes a 422.796, e os xulgados da rúa Lalín, abertos ao público a finais dos 80, volvéronse insuficientes.

Paralelamente, no ano 2015 pechou as súas portas O Hospital Xeral de Vigo. Logo de 60 anos de actividade, trasladou os servizos ao novo Hospital Álvaro Cunqueiro.

O Consello da Xunta, que estaba xa a buscar unha nova localización para os xulgados, acordou rehabilitar e adaptar o vello edificio sanitario para construír a Cidade da Xustiza.

Desta maneira non só se recuperaba un edificio emblemático na cidade olívica e reactivaba a bisbarra que conformaban as rúas Pizarro e Padre Feijóo, nas inmediacións da praza de España, senón que poñía en marcha un dos proxectos máis ambiciosos no que a infraestruturas xudiciais se refire en toda España.

En febreiro de 2016 deuse a coñecer o acordo acadado polo Goberno galego e, un par de meses despois, anunciouse a firma dun protocolo de xestión entre o Ministerio de Emprego e Seguridade Social e a Xunta de Galicia, co que se cerrou a cesión das dependencias do antigo hospital, que ía a se transformar na necesitada Cidade da Xustiza.A decisión solucionaba deste xeito o problema de acadar unha ubicación axeitada para os servizos xudiciais, e permitía, ao tempo, aumentar con creces o espazo do que se dispoñía, mesmo tendo en conta a previsión de futuros servizos.Un convenio co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia permitiu convocar un concurso de ideas, con intervención de xurado, para a adaptación do complexo do antigo Hospital Xeral como futura Cidade da Xustiza de Vigo, no que resultou gañador do primeiro premio, que incluía a redacción do proxecto executivo da obra, Alfonso Penela Fernández.

DISTRIBUCIÓN DO ESPAZO A nova sede xudicial consta de dous edificios: edificio principal e edificio anexo. Está previsto que no edificio principal estean 37 órganos xudiciais dos 38 existentes na actualidade no partido xudicial de Vigo, as 2 seccións da Audiencia Provincial con sede en Vigo, a Fiscalía de Área e a Subdirección Territorial do IMELGA en Vigo. No edificio anexo, os espazos disporanse para o Xulgado de Violencia de Xénero e o Xulgado de Garda, ademais de outros servizos auxiliares listados a continuación. A distribución de espazos organízase por plantas: no soto, o arquivo; na planta baixa a sede do IMELGA e da policía xudicial; Na primeira e terceira planta sitúanse as salas de Vistas e na segunda e cuarta os Xulgados de Instrución. Na planta quinta sitúase a Fiscalía de Área, e na sexta as Seccións 5ª e 6ª da Audiencia Provincial. A partir do sétimo piso atopamos máis xulgados. Os Xulgados do Penal na sétima planta, e os Xulgados de Primeira Instancia entre a planta octava e decimo terceira. Os Xulgados do Social nas plantas décimo cuarta, quinta e sexta. Na planta décimo sétima os Xulgados do Contencioso e na décimo oitava o Xulgado do Mercantil. A distribución do edificio anexo é parecida, mantendo a organización por pisos. Conta con: Oficina de Atención ao Cidadán e o Xulgado de garda no soto, o Decanato e as Oficinas dos colexios de avogados e procuradores na primeira planta. No segundo piso, a Aula de Formación, a Oficina de rexistro e reparto, a Oficina do Colexio de Graduados Sociais e a de organizacións sindicais. Por último, na terceira planta, o SCACE (área non pública), a sala de prensa e a sede da Xunta Electoral.

A gran sede xudicial que a comarca precisa

Dada a complexidade da rehabilitación integral do complexo, nun primeiro momento, con carácter previo á licitación da obra principal, licitouse a comezos de 2017 a fase I do proxecto, consistente nas obras de demolición, para proceder con posterioridade á execución das obras da fase II da rehabilitación propiamente dita, que comezaron a mediados de 2018.

Un amplo camiño que está agora a piques de rematar. Comeza a conta atrás para que Vigo acolla a apertura dun dos proxectos xudiciais máis importantes do país. Unha aposta da Xunta pola cidade que conta cunha inversión de máis de 42 millóns de euros para que este edificio volva a ter uso e arranque como a gran sede xudicial que Vigo e comarca precisa.

Trátase, de feito, da terceira obra máis importante da Xunta en corenta anos, despois da construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro e da depuradora da ría de Vigo. A proposta forma parte do Plan de infraestruturas xudiciais que, dotado con máis de 118 millóns de euros, está practicamente executado na súa totalidade. Unha aposta da Xunta que permitiu dotar de novos edificios xudiciais a Santiago, Ourense, Pontevedra e Tui, ademais de recuperar para a cidade da Coruña outro edificio emblemático como é a Fábrica de Tabacos e habilitar un inmoble no Casco Vello de Vigo que actualmente é sede do SCACE.