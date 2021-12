Vigo despedirá o ano 2021 cunha nova Escoba de Platino, a sétima consecutiva que premia o seu bo facer en limpeza, salubridade e respeto polo medio ambiente, reafirmándose deste xeito como a cidade máis limpa de España dende fai xa 14 anos.

A Escoba de Platino é o maior galardón que concede a Asociación Técnica de Xestión de Residuos e Medio Ambiente (ATEGRUS®) nos seus prestixiosos premios bianuais. Unha iniciativa que quere recoñecer ás institucións e organismos que destacan na mellora da xestión dos residuos urbanos, limpeza e saneamento das cidades e industrias, distinguindo os esforzos para estimular os avances tecnolóxicos e a concienciación a prol do medio ambiente.

Áreas nas que Vigo segue a destacar coma líder do panorama nacional grazas á labor da empresa encargada da limpeza do Concello, FCC Medio Ambiente, a quen o alcalde da cidade, Abel Caballero, quixo agradecer o seu traballo tras coñecer a chegada do novo galardón, e con quenes, de feito, reuniuse o pasado mes de xuño para compartilo.

“Un orgullo para a cidade”, nas propias verbas do rexedor municipal, que serviu unha vez máis para pór en valor “o esforzo de toda a cidadanía, cada vez máis cívica e máis participante”.

Á vangarda das TIC e a sostibilidade

En concreto e este ano máis que nunca, a Escoba de Platino chega para avalar o esforzo diario do servizo de limpeza do Concello de Vigo á hora de manter a limpeza da cidade á vangarda da redución do efecto invernadoiro e a aposta polas TIC, cun servizo de recollida que crece día a día en eficiencia, sustentabilidade e redución de ruídos a través de medidas como a incorporación de varredoras e lavadoras con cero emisións ou un servizo de limpeza de praias con maquinaria cen por cen eléctrica, entre moitos outros exemplos.

Destacan neste senso tamén a incorporación e mellora continua de visiÓn, o sistema intelixente co que FCC coñece o que ocorre na cidade en tempo real e fai uso dos datos para crear infraestruturas de servizo máis áxiles.

En liña cos ODS da ONU para 2030

Tamén no tocante aos datos de recollida xerais, ten Vigo que celebrar boas novas, cunha lixeira baixada na xeración de lixo con respecto ao ano pasado e en liña co número 12 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU, que quere “promover a xestión sostible e o uso eficiente dos recursos naturais, reducir a xeración de residuos e residuos alimentarios e promover a xestión racional dos produtos químicos”.

Menos residuos e mellor xestionados. Goberno municipal, operarios de limpeza e poboación, todos a unha, seguen a traballar para manter a cidade olívica coma líder e exemplo de limpeza e sostibilidade a nivel nacional.