Como novidade nas festas, a concellería de Cultura de Bueu apostou este ano por un almanaque personalizado e ilustrado para felicitar o Nadal. Se ben o ano pasado decantábanse por un vídeo máis clásico, este 2021 contan coa axuda do artista local Josuha XanBreo para celebrar as festas con todos os veciños.

Este calendario, con saúdo do alcalde incluido, leva na súa portada o museo Massó e a praza do Concello. Ao longo dos 12 meses encontramos máis ilustracións con localizacións emblemáticas de Bueu, ademáis de efemérides relacionadas con momentos relevantes da historia que implican a buenenses ou galegos e galegas ilustres, así como fechas internacionais relacionadas co medio ambiente, a igualdade de xénero ou o respeccto e a liberdade.

A tirada será de 500 exmplares, con 250 en tamano A3 e outros tantos algo máis grandes, en A4.

Nadal deportivo

A programación de Nadal en Bueu caracterízase polo seu estilo cultural e deportivo, que para manter a seguridade cos casos covid desenvolverase en espazos amplios, coma unha carpa situada no parque As Lagoas ou na piscina da mesma localización.

As actividades comezan de forma moi orixinal, cunhas clases de zumba gratuitas en “Zúmballe ao Nadal”, na piscina municipal entre o 20 de decembro e o 7 de xaneiro, os lunes, mércores e venres con horarios de 17:30, 18:30 e 19:30 horas (que o 24 e o 31 pasarán a ser pola mañana).

Os rapaces de entre 8 e 13 anos poderán participar nun obradoiro do artista Tino Resille os días dende o 23 ao 30 (menos 25 e 26) no que decorarán espazos reservados naa carpa das Lagoas. Aí tamén estarán O Apalpador o día 23, Papá Noel o 24, e o Belén Vivinte, tamén en Noiteboa.

Por último, como xa é habitual, os Reis Magos chegarán en barco ao peirao de Bueu.