12 horas. Foi o tempo que tardou en esgotarse o Bono Turístico #QuedamosenGalicia. Todo un éxito que chegou a ser imitado por outras comunidades autónomas e un auténtico globo de osíxeno para o turismo galego tras o impacto da pandemia do coronavirus.

A iniciativa será quen de mobilizar máis de 7,9 millóns de euros no sector dende a súa posta en marcha o pasado mes de xuño e ata que acabe o ano. Na mesma liña, máis de 12.000 persoas estanse a beneficiar da proposta, que rematará o vindeiro 31 de decembro tras ser prorrogada 15 días máis polo Goberno autonómico.

Para César Ballesteros, presidente de Feprohos (Hostalaría de Pontevedra) e Asehospo (Hospedaxe Provincia de Pontevedra), ademais de director do Hotel Bahía de Vigo, as cifras falan por si soas: “Estas tarxetas supuxeron unha axuda moi importante para o sector hostaleiro, incentivando o consumo nun momento non que era prioritario”.

“Foi moi beneficioso para a maioría dos establecementos de hostalería”, opina e destaca “os hoteis balneario con Spa, as casas rurais e os hoteis de tres a cinco estrelas para escapadas de fin de semana” como os grandes favoritos dos usuarios dos bonos, deseñados en formato de tarxeta moedeiro.

Novos clientes, novas actividades

Hoteis coma o Gran Hotel Nagari de Vigo, onde a proposta funcionou “fenomenal”. Así o comparte Rocío Porto, ao cargo das Relacións Públicas do establecemento: “Cando empezaba esa nova normalidade, nun momento no que as vendas estaban máis paradas por mor da pandemia, o bono turístico animou a xente a saír, incentivou moitísimo o consumo”.

Unha aposta que, explica Porto, non só logrou que os usuarios retomasen as súas actividades de ocio habituais, senón que se lanzasen incluso a probar cousas novas: “No noso caso e a través do bono, fomos quen de chegar a moitos clientes que non nos coñecían e que aproveitaron a oportunidade para aloxarse con nós, gañamos novos perfís. Tanto o hotel coma o restaurante e o Spa son tres puntos que, no no noso caso, sumaron moito grazas ao bono”, apuntala.

Un sector transversal

Por outra banda, insiste tamén Ballesteros na transversalidade da proposta coma clave do seu éxito. Unha iniciativa que no só beneficia ao sector turístico, senón tamén a todos aqueles outros subsectores que dependen del en maior ou menor medida: “Alguén que se vai de fin de semana, non só reserva un hotel, tamén come e cena nun restaurante, colle un taxi, vai de compras ou contrata actividades de enoturismo ou turismo activo, por pór só algúns exemplos. Por tanto, a importancia do turismo é brutal, esa é a sua gran vantaxe competitiva: a oferta complementaria vese tamén moi beneficiada. Son moitas as áreas que, aparentemente, nada teñen que ver co sector e que, así e todo, melloran notablemente as súas cifras canto máis aumenta o fluxo de persoas presentes no entorno”.

A Tarxeta Bono Turístico #QuedamosenGalicia, un exemplo do apoio da Xunta ao sector neste Xacobeo co obxectivo de reactivar a actividade e inxectar liquidez tras o impacto da covid, permitiu ademais manter os bos datos de ocupación durante todo o ano, sobre todo nestes meses de tempada baixa converténdose nun importante elemento de desestacionalización da oferta.

A desestacionalización coma clave

De feito, só no mes de novembro supuxo un consumo de case 1,5 millóns de euros con marca mensual desde que se puxo en marcha o pasado xuño, seguido de máis de 1 millón contabilizado en outubro. No terceiro posto sitúase decembro, que só na primeira semana, rexistrou un consumo de máis de 655.300 euros, por riba das cifras de tódolos meses de verán.

Bo exemplo de todo isto é a recente ponte da Constitución, cando inxectou máis de 583.500 euros. Unha cifra coa que se confirma a reactivación do sector en Galicia.

O gasto feito polos usuarios do bono nos días festivos coincide cunha ocupación nos establecementos da comunidade ata o 80%, destacando por riba do 90% nos hoteis de 4 estrelas e superiores ou con servizos como Spa e similares, xunto co turismo rural. Ademais, o sábado rozouse a plena ocupación en boa parte dos destinos galegos.

Entre o venres 3 de decembro e o mércores 8 realizáronse máis de 3.000 operacións nos case 1.200 aloxamentos adheridos á iniciativa e nos paquetes turísticos dispoñibles comercializados por axencias de viaxes.

“Contamos cunhas cifras de ocupación moi altas, especialmente en Vigo, con grandes fluxos de visitantes que acudiron a cidade atraídos polas luces. Unha gran alegría para despedir o ano que non deixa nunha posición turística moi vantaxosa”, comenta neste senso Ballesteros, para quen o Nadal está deixando moi boa sabor de boca entre o sector.

Opina que sería interesante manter esta medida de inxección económica nos meses de temporada baixa xa que, sostén, “contribúe á desestacionalización da oferta e a mellorar as cifras de actividade e rendibilidade do sector”: “Incluso unha vez teñamos deixada atrás a pandemia, o bono turístico representa unha opción a ter moi en conta para romper a estacionalidade durante os meses de xaneiro a maio, cando a actividade turística mingua moito en Galicia. Con accións promocionais deste tipo, poderíamos lograr un movemento maior de persoas”.

“Oxalá volva repetirse máis alá da pandemia e sobre todo para os meses de tempada baixa”, desexa, na mesma liña e pola súa banda, Rocío Porto dende o hotel Nagari, onde estanse a notar os derradeiros coletazos da iniciativa, agora que está a piques de rematar o prazo para consumir o bono.

Turismo con sentidiño

Tanto os datos de ocupación turística como do consumo do bono turístico amosan que é posible facer turismo con sentidiño cumprindo tódolos protocolos sanitarios ante a covid.

Neste senso, a Xunta apostou dende o primeiro intre por un Turismo con sentidiño a través dunha batería de medidas para garantir, por unha parte, que o sector se adaptase ao novo escenario e, por outra, que os turistas viaxasen en Galicia con confianza.

Para o sector profesional, o Goberno autonómico está a actuar en catro ámbitos: a información coa publicación e posta a disposición de manuais e materiais que recompilan os requisitos e protocolos hixiénico-sanitarios necesarios neste novo escenario; a formación, a través de diferentes cursos gratuítos e certificables; o asesoramento e o financiamento para que empresas e profesionais do sector turístico se adapten en materia de seguridade sanitaria.

Con todas estas medidas, a Administración autonómica pretende tamén que os turistas e peregrinos que viaxen a Galicia podan facelo coas máximas garantías.