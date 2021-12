Maquinaria a medida e respectuosa co medio ambiente para manter a punto o rural vigués. 25 persoas organizadas en diversas brigadas traballan durante a mañá e a tarde cada día de xeito eficiente e sostible. Para elo, dispoñen de maquinaria a medida como desbrozadoras de hilo eléctrico para a limpeza de cunetas e camiños, máis silenciosas e verdes que as súas análogas de gasolina, e que ademais reducen ás vibracións soportadas polos operarios. O servizo mira tamén á seguridade entre as súas prioridades: os traballadores van equipados cun equipo individual composto por gafas, casco e luvas e traballan tamén cunha manta protectora de cara a evitar pedras, grava e demais restos.