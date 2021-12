El premio internacional Doctoralia Awards a la excelencia en Oftalmología es la primera vez que se concede a un oftalmólogo de Galicia. Los méritos del equipo de oftalmólogos en Vigo y Pontevedra de Clínica Villoria han sido reconocidos con el premio al mejor oftalmólogo de España Doctoralia Awards 2020 otorgado al doctor Daniel Velázquez-Villoria, que ya resultó finalista al premio en años anteriores junto con los doctores Alvaro y Carmen Villoria. La tecnología innovadora de Clínica Villoria y el prestigio del equipo Villoria oftalmólogos, hacen que su Clínica de oftalmología en Vigo y Pontevedra sea referencia en toda Galicia

El Premio Doctoralia a la excelencia en Oftalmologia, que reconoce los méritos del equipo Villoria Oftalmólogos, es conseguido por primera vez en Galicia

Clínica Oftalmológica de referencia en Galicia

Con el aval de 30 años de experiencia desde que su fundadora la doctora Carmen Villoria inauguró su primera Clínica de Oftalmología en Pontevedra, la incorporación de la segunda generación familiar, los doctores Daniel y Alvaro Villoria, han hecho posible que Villoria Oftalmólogos cuente desde hace 2 años con una nueva Clínica de Oftalmología en Vigo.

Clínica Villoria cuenta con la primera Unidad especializada en miopía infantil de Galicia

El equipo Villoria Oftalmólogos se distingue por su formación y experiencia en las mejores Universidades de España y en los Centros Oftalmológicos Internacionales de más prestigio. La contínua formación y la incorporación de las últimas novedades y la mejor tecnología son la clave para lograr los mejores resultados, expone la Doctora Carmen Villoria. En su firme apuesta por la innovación, en Galicia es la única clínica de cirugía de párpados con láser y han incorporado un nuevo tratamiento del Ojo Seco con láser de luz pulsada y un nuevo tratamiento del Glaucoma mediante láser que muy pocas clínicas disponen. Fueron pioneros al crear la primera Unidad en Galicia especializada en Miopía infantil para frenar su progresión y evitar graves problemas de visión en el adulto. Cuentan con las técnicas más modernas de cirugía láser de Miopía, Presbicia y Cataratas. Disponen también de Unidad especializada en Retina y quirófano en la propia Clínica.

Somos el único centro en Galicia de cirugía de párpados con láser

Blefaroplastia láser

“En Clínica Villoria contamos la plataforma láser CO2 más avanzada para realizar blefaroplastia láser,”, expone el doctor Alvaro Villoria que dirige la Unidad de cirugía estética de Párpados. “Es un gran avance con respecto a la técnica convencional con bisturí tradicional: Hay menos inflamación y mínimos hematomas, y el periodo de recuperación es mucho más corto. El resultado es más completo pues el láser de Co2, además de eliminar excesos de piel y bolsas de los párpados, permite rejuvenecer la piel del contorno de los ojos y conseguir una piel más lisa, tersa y luminosa, por lo que el resultado final global es mucho mejor”.

“Operándote de Presbicia podrás prescindir de las gafas y evitas tener que operarte de cataratas cuando seas mayor”

Cirugía de Presbicia o vista cansada

La presbicia también se llama vista cansada porque los ojos también envejecen, se “cansan” y el cristalino pierde su función necesitando gafas para ver de cerca ( leer, ver la pantalla del móvil) , pero progresivamente el paciente también dejará de ver nítidas las imágenes intermedias ( el ordenador, cocinar..) y lejanas ( ver la televisión, conducir.). Y terminará por formarse una catarata con pérdida progresiva de la visión que puede llegar a la ceguera. Esta es la evolución del proceso del envejecimiento del ojo que todos sufriremos si vivimos lo suficiente. Típicamente aparece a partir de los 45 años, aunque puede comenzar antes. La solución es la cirugía. Todo el mundo tendrá que operarse de cataratas, generalmente en la década de los 70. Mucha gente elige este momento para decir adiós a las gafas. Pero cada vez más los pacientes deciden no esperar 20 años y no depender de gafas y lentillas de por vida. Operándote ahora de Presbicia evitas tener que operarte de cataratas cuando seas mayor, y al mismo tiempo se corrigen otros problemas como la miopía e hipermetropía que te obligan a usar gafas. Operarse de la vista hace posible disfrutar de la libertad y comodidad de no usar gafas o lentillas el resto de tu vida, explica el doctor Daniel Villoria, oftalmólogo experto en cirugía refractiva.