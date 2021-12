El mercado de lentes de contacto reutilizables de reemplazo mensual viene demandando en los últimos años una lentilla tan cómoda como si no llevases nada. De hecho podemos decir que en los últimos diez años la investigación y, por ello, la innovación en contactología estuvo centrada casi en exclusiva en el apartado de las lentes de contacto de reemplazo diario. Así, hace aproximadamente diez años los laboratorios ALCON, después de años de trabajo de investigación, ponen en el mercado todo un referente en lente diaria, la innovadora TOTAL 1 que hasta la fecha todavía no ha sido superada por ninguna otra en cuanto a prestaciones tanto en calidad visual como a nivel de confort. Inspirándose en este modelo, el mismo laboratorio consigue ahora elaborar una lente de reemplazo mensual basada en el mismo sistema de gradiente de hidratación del material de la lente diaria y ponerla en el mercado con las adaptaciones técnicas y de material que implica que la nueva lente no tiene la duración de un solo día sino de treinta y además debe ser un material compatible con el uso de soluciones de limpieza, desinfección y mantenimiento que en el caso de la lente diaria no eran necesarios. Se trata de la nueva lente TOTAL 30 que tiene como principal objetivo un importante grupo de usuarios de lentillas mensuales que manifiesta sentir molestias con su uso en ocasiones más o menos frecuentes. Se trata según datos estadísticos de hasta un 50% de portadores de lentillas. El secreto de la nueva lentilla TOTAL 30 radica en dos factores

Un material de hidrogel de silicona de última generación en el núcleo de la lente que permite un tránsito de oxígeno que garantiza una óptima salud ocular acompañado de un material diferente en ambas superficies en la que el porcentaje de hidratación de dicho material llega a valores muy próximos al 100 % consiguiendo así una interacción mínima en el roce al parpadear, aspecto muy importante ya que los humanos podemos llegar hasta catorce mil parpadeos al día. Este material es el único en lentes de contacto que presenta un gradiente de hidratación, menor en el centro y mayor en las superficies, justo donde es más necesario mayor humectación y lubricación para evitar fricción al parpadear

En segundo lugar se trata de un material biomimético es decir que reproduce fielmente las características anatómicas y fisiológicas de la superficie del a córnea consiguiendo al igual que esta actuar como barrera a la introducción en el ojo de bacterias, depósitos grasos, moléculas de proteínas presentes en la lágrima e incluso sustancias extrañas procedentes de ambientes contaminados como partículas en suspensión en el ambiente o sustancias como maquillajes, cremas, etc. Esta lente está dotada también de dos filtros para la protección de los medios oculares internos. Un filtro de radiación ultravioleta que evita el deterioro prematuro de estructuras como el cristalino y la retina y otro filtro de luz azul que cobra especial importancia a la hora de utilizar dispositivos de pantalla digital como monitores de ordenador, tabletas o teléfonos portátiles mejorando el rendimiento visual y minimizando la fatiga visual. En resumen, protección, comodidad, calidad en la visión y en definitiva salud visual son la mejor carta de presentación de la innovadora lentilla TOTAL 30 de la que OPTICA STUDIO ya dispone de pruebas en la totalidad de graduaciones que se fabrican a dia de hoy para que todos los portadores de lentes de contacto puedan sentir la experiencia de NO SENTIR NADA llevando lentillas en sus ojos.