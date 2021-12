Qué es el multiorgasmo? ¿Todo el mundo puede alcanzarlo? En torno al multiorgasmo, como en tantos otros temas relacionados con la sexualidad, hay muchas falsas verdades. Poco a poco y gracias a plataformas como Diversual, se ha ido naturalizando el placer femenino y desterrando mitos sobre el orgasmo y la masturbación, ayudando a que más personas disfruten de su cuerpo y vivan su sexualidad más plenamente

El orgasmo es el clímax del placer que se alcanza en la actividad sexual, ya sea en solitario o en pareja. Todo orgasmo empieza con la excitación. El pulso se acelera, crece la sensibilidad, el clítoris se hincha ligeramente… Hasta llegar al momento álgido, el clímax, en donde se elimina toda la tensión sexual y los músculos se relajan.

A todos nos gusta disfrutar y llegar al orgasmo, pero no hay que obsesionarse con ese objetivo, ya que eso nos puede generar insatisfacción más que otra cosa. Lo importante es disfrutar de la relación sexual. Ahora bien, una vez alcanzado el clímax, a todos nos gustaría tener más orgasmos, ¿verdad?

El multiorgasmo existe y todos podemos alcanzarlo

Una persona es multiorgásmica cuando es capaz de encadenar varios orgasmos dentro de una misma relación sexual. Aunque al principio nos parezca que no, es una capacidad que todos tenemos. Solo requiere entrenamiento. ¡Y la buena noticia es que este sí es un ejercicio que te gustará practicar!

Para entrenar a tu cuerpo y llegar a ser multiorgásmica, solo tienes que seguir explorándote y dándote placer. Y continuar con la estimulación.

¿Cómo masturbarse para disfrutar de múltiples orgasmos?

Una vez hayas alcanzado el primer orgasmo, debes descubrir cómo puedes experimentar el siguiente o a intensificar el primero que acabas de tener. La clave está en conseguir sobrepasar la sensación de hipersensibilidad que experimentas al llegar al orgasmo y continuar tocándote. Tras llegar al clímax la primera vez, continúa estimulando muy suavemente la parte externa de los labios, la entrada a la vagina, el clítoris... No pares, si ves que te molesta, cambia el ritmo o la intensidad. El siguiente orgasmo puede llegar en cualquier momento, de hecho, debería aparecer antes que la primera vez, ya que te encuentras en la fase conocida como “meseta” y no es necesario comenzar de nuevo con el proceso de excitación. Si continúas con la estimulación correcta será posible reactivar el orgasmo anterior o sentir un orgasmo nuevo por completo.

Un truco que no falla es el de elevar la pelvis para conseguir que haya una mayor concentración de sangre en toda la zona. Si, aún así, necesitas parar porque el roce en el clítoris u otras zonas te molesta, tómate tu tiempo hasta que puedas continuar estimulándote de forma placentera. Quizás no lo consigas a la primera, o el orgasmo no se alargue demasiado. Pero no te preocupes, ¡si sigues practicando y experimentando no tardarás en lograrlo!

Lo importante es que te relajes y disfrutes de lo que estás haciendo, con los cinco sentidos abiertos de par en par. Cada uno tiene un ritmo y una forma diferente de excitarse, por lo que la manera de llegar al orgasmo será también distinta, aunque siempre se puede recurrir a la inestimable ayuda de los juguetes eróticos.

Según un estudio realizado este mismo año por Diversual entre 9000 personas, el 87% asegura que el uso de un succionador le ha ayudado a llegar más fácilmente al orgasmo. Pero aún hay más, el 22% ha vivido por primera vez un multiorgasmo gracias al succionador y un 41% que ya sabía lo que era, lo hace ahora con mayor facilidad. Con estos datos, no es de extrañar que los succionadores se hayan convertido en los juguetes eróticos femeninos por excelencia.

Mitos y verdades sobre la masturbación

¿Eres de las personas que piensan que solo se puede llegar al orgasmo si se tiene pareja? ¿Qué si no hay penetración no hay orgasmo y que si no lo alcanzas es porque tienes algún problema físico? ¿Crees que los juguetes sexuales son solo para personas solteras, raras e insatisfechas con su vida sexual? Entra en el concurso de mitos y verdades sobre la masturbación, Diversual.com te ayuda a descubrir cuánto sabes realmente sobre sexo.

Los diez beneficios más sorprendentes y saludables de masturbarse

En torno a la masturbación hay todavía mucho desconocimiento y prejuicio. Hay quienes no saben, por ejemplo, que este hábito cargado de ventajas te ayuda a quemar calorías, reducir el estrés o dormir mejor. ¿Conoces todos los beneficios de la masturbación?

El cerebro es, probablemente, el mayor órgano sexual. Cuando recibe un estímulo que identifica como placentero, se activa una descarga de feniletilamina que desata la pasión. Esta descarga es la responsable de la excitación y de la producción de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer. Así que ya sabes, todo empieza en la mente. ¡Abre la tuya y comienza a disfrutar de tu sexualidad como nunca hasta ahora!