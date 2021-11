Todos ellos, por supuesto, sostenibles y solidarios.

Desde el tamaño de un polvorón hasta maravillosos kits repletos de increíbles productos corporales o faciales… Se tratan de propuestas elaboradas con envases respetuosos con el planeta y, además: ¡reutilizables!

Ejemplo de ello son los conocidos calendarios de Adviento de The Body Shop, encontrarás sorpresas de cuidado facial, increíbles productos del cuidado del cabello o superventas del cuidado corporal, además de algunos productos de líneas de edición especial de Navidad.

Este año, The Body Shop ha eliminado además los últimos componentes de plástico de sus calendarios. Una medida con la que han ahorrado la friolera 29 toneladas de plástico, el equivalente a nada más y nada menos que 112.000 adornos navideños.

Además de un montón de productos, los calendarios contienen sugerencias de actos de bondad diarios para contagiar alegría a tus amigos y familiares. Y lo mejor es que... Una vez que hayas abierto todos tus regalos, el diseño único de los cajones de los calendarios es perfecto para guardar manualidades, joyas y otros pequeños objetos, lo que significa que se pueden reutilizar después de Navidad.

Calendario de Adviento Joy

Calendario de Adviento Love

Calendario de Adviento Love & Joy

Y es que en The Body Shop cuentan con regalos para alegrar a todas las personas de tu lista. Desde su Trío Body Butters Comfort, hasta su Regalo para el Cuidado del Cabello de Jengibre, hay regalos de todo tipo para sorprender y mimar cada centímetro del cuerpo esta Navidad.

A los fans de la fragancia más icónica de la marca activista, por su parte, les encantará el Regalo Grande de White Musk, repleto de productos de su fragancia más famosa Cruelty Free. Y, para las personas que disfrutan de las fiestas navideñas, tienen el regalo de maquillaje perfecto: Flutter & Flick, que te convertirá en la reina del eyeliner.

Para alguien a quien quieras mimar de verdad, el Regalo Facial de Drops of Youth contiene auténticos tesoros para ayudar a suavizar y dar un aspecto de frescura al rostro.

Además, también celebran la vuelta de tres de sus populares fragancias navideñas. Dan así la bienvenida de nuevo a:

Además, en The Body Shop tienen cubiertas todas las grandes noches de fiesta con regalos de maquillaje para hacer sombra a la bola de discoteca más brillante.

¿Unos ojos perfectos? Los tendrás con un par de movimientos rápidos con el Regalo de Maquillaje para Ojos. La máscara de pestañas Happy Go Lash Mascara, el Perfilador Eye Definer y su top ventas: el Bálsamo Limpiador de Camomila. Son las opciones perfectas para llevar en el bolso durante y después de las fiestas.

Grandes propuestas que este año llegan envueltas de la mejor forma posible. Get Paper Industry, socio de Comercio Justo con Comunidades de The Body Shop desde 1989, ha elaborado a mano las hermosas cajas de regalo de este año utilizando papel reciclado y recortes de algodón reciclado. Cada caja comparte historias inspiradoras de las mujeres que las hicieron. Con sede en Nepal, ofrecen un sueldo justo e igualitario a sus colaboradores, mayoritariamente mujeres, y ofrecen iniciativas sociales que apoyan a la comunidad local.

Además de todo ello y para quienes prefieran algo más personal, The Body Shop pone a tu disposición su línea de regalos personalizados para que puedas crear algo especial e, incluso, customizar su presentación.

Esta Navidad en Vigo, haz más que un regalo

Este año, The Body Shop ha lanzado el movimiento Self-Love para empoderar, actuar, generar el cambio. Y en Navidad quieren dar un paso más y seguir ayudando a las víctimas de violencia de género. La marca activista continúa así inspirándose en sus líderes de opinión y apoyan a las víctimas de violencia de género, en colaboración con Cruz Roja, para asegurar que esta alegría colectiva navideña también llegue a quienes más la necesitan.

Por desgracia, a raíz de la pandemia el número de casos de violencia de género, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado de manera alarmante. The Body Shop quiere ayudar a cambiar esta situación y apoyar a las víctimas que sufren este gran problema. Así y a lo largo de estas Navidades, llevarán a cabo distintos tipos de acciones de donación que les permitirán ayudar a víctimas de violencia de género a través de la colaboración que están realizando con Cruz Roja.