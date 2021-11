“La sonrisa tiene una importancia extraordinaria: para empezar, te cambia la expresión de la cara, pero incluso y también el estado de ánimo, te da más seguridad, refuerza tu autoestima, te eleva hasta el punto de que llegas atreverte a hacer cosas que antes no hacías, pero es que además, me atrevería a decir que es el símbolo universal de la alegría y la felicidad".

Quien responde es la doctora Adriana Feijóo, al frente del centro dental Titanium de Vigo. Quiere felicitar las fiestas a todos los vigueses para desearles unas Navidades repletas de sonrisas felices, con la posibilidad de acceder a financiación en hasta 36 meses sin intereses a todos los tratamientos del centro de salud buco-dental.

“Estas son las Navidades más esperadas por todos. Si todo va bien, podremos volver a compartir y a disfrutar con los nuestros momentos inolvidables. Queremos desear a todos nuestros pacientes unas muy felices fiestas y una Navidad llena de sonrisas compartidas”, expresa la doctora Adriana Feijóo desde la clínica dental en Vigo Titanium, que celebrará la Navidad en sus nuevas instalaciones del número 3 de la calle Avendaño.

Próxima apertura en la calle Avendaño

Así es, clínica dental en Vigo Titanium se prepara para estrenar instalaciones con la próxima apertura de su clínica en la calle Avendaño. Un acontecimiento que tanto la doctora como el resto del equipo de la clínica dental en Vigo Titanium esperan emocionados, y es que esta mudanza les permitirá ganar en espacio y comodidad para sus pacientes.

“Estamos contentísimos, vamos a ampliar nuestros servicios con nuevas especialidades como el área de estética e incorporamos novedades en equipos de última generación para tratar patologías cada vez más comunes entre nuestros pacientes como el bruxismo”, adelanta sobre el bajo, de 150 metros cuadrados y diseñado para aportar el máximo confort a sus pacientes.

“Hemos apostado por una decoración minimalista y clara, que juega mucho con las luces para aportar calidez al espacio. La idea es que el paciente se sienta como en casa. Estamos deseando que puedan verlo”, adelanta la especialista, que no quiere despedirse sin compartir una serie de consejos para que tengamos una Navidad 10, también en lo que a salud buco-dental se refiere.

La salud buco-dental no entiende de vacaciones

Así, en primer lugar y especialmente para los peques de la casa, no ha de olvidarse que, aunque nosotros nos vayamos de vacaciones, la higiene buco-dental no entiende de días libres, por lo que en estas fechas también es muy importante no olvidar hábitos clave como es el del cepillado: “Debemos cepillarnos los die ntes tres veces al día y hacerlo durante un buen rato, a conciencia. Para los peques de la casa, la mejor opción son las pastas con flúor y es recomendable que, de vez en cuando, un adulto supervise tanto el momento del cepillado como la boca de los niños”.

Son, además, estas fechas de un mayor consumo de alimentos con azúcar, por lo que la doctora Feijóo recomienda no abusar de los dulces y, en la misma línea, prestar especial atención a las caries. También aconseja que tratemos de evitar partir o morder alimentos con los dientes como el turrón duro o las patas de algunos mariscos como el centollo para evitar fracturas en el diente.

Clínica dental Titanium en Vigo La experiencia e implicación de los especialistas se suma a la tecnología más innovadora del sector y el trato familiar y personalizado en la clínica dental Titanium, con la posibilidad de pagar en hasta 36 meses sin intereses todos sus tratamientos. Entre los tratamientos más demandados de la clínica, que podrás financiar en hasta 36 meses sin intereses, se encuentran: Ortodoncia Invisalign. Entre las opciones del momento en tratamientos de ortodoncia, este aparato dental invisible funciona por medio de férulas para ofrecer resultados sin precedentes al tratar múltiples imperfecciones y alteraciones relacionadas con el desplazamiento y alineamiento de los dientes y un alto componente estético.

Propuestas indoloras, cómodas y cada vez más respetuosas con el diente, que permiten trabajar con el diente sin necesidad de hacerle desgastes y que ofrecen asimismo a los pacientes la opción de disfrutar de sonrisas bonitas y naturales en muy poco tiempo, sin tener que interrumpir su día a día gracias al carácter no invasivo de este tipo de intervenciones. La opción perfecta para solucionar problemas de dientes desgastados y/o fracturados por bruxismo, dientes apiñados y separación entre piezas dentales. Rejuvenecer la sonrisa o corregir las manchas son otros de los objetivos que permiten lograr con grandes resultados las carillas dentales, con dos tipologías mayoritarias: composite y porcelana. Tecarterapia Intraoral para problemas de bruxismo y trastornos ATM. Además, la clínica dental en Vigo Titanium acaba de incorporar lo último en tecnología para el tratamiento del bruxismo y la disfunción a nivel de la articulación mandibular. Los equipos de Tecarterapia intraoral, combinados con la férula de descarga nocturna, permiten ofrecer un protocolo de atención integral a los pacientes con dolores a nivel de los músculos masticatorios y articulación mandibular, además de en la zona de las cervicales así como cefaleas y dolores de cabeza. Sesiones rápidas, cómodas y sencillas, con grandes resultados para el paciente.

Tecarterapia Intraoral frente a bruxismo y trastornos ATM

