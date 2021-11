Según datos compartidos por la Autoridad Portuaria a fecha de 10 de octubre, más de 12.000 turistas han llegado al Puerto de Vigo por vía marítima a través de una escala de crucero desde la reanudación de este tráfico, paralizado a nivel mundial en marzo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria surgida a raíz de la pandemia por covid-19.

El encargado de reanudar este servicio en el Puerto de Vigo fue el crucero de lujo Seadream I que, el pasado 21 de agosto, protagonizaba la primera escala de un buque de pasaje en la Terminal de Trasatlánticos olívica, tras casi un año y medio desde la última visita del Oceana, el 11 de marzo de 2020.

Con esta esperada escala, Vigo se convertía en el primer puerto del norte español en recuperar el tráfico de cruceros y en dar la bienvenida de nuevo a pasajeros internacionales, incorporándose al grupo de puertos españoles que, de forma gradual, han ido recuperando el tráfico de pasajeros desde que, el pasado mes de mayo, el gobierno español levantara la prohibición a los itinerarios internacionales.

Estrictos protocolos sanitarios

El fin de la prohibición vino acompañado por una serie de medidas promulgadas desde el Ministerio de Sanidad que incluyen estrictos protocolos sanitarios por parte de las navieras, con medidas como una reducción considerable de los aforos máximos a bordo, vacunación y/o test PCR antes del embarque y repetición de PCR o test de antígenos durante el itinerario, excursiones en grupos reducidos, con la posibilidad de hacerlas en modo “burbuja”, evitando el contacto con la población local para reducir el riesgo de contagio, horarios diferentes de comida, embarque y desembarque, etc. Un protocolo exigente, en línea con las directrices europeas que han seguido muchos países como base para establecer su normativa.

A cierre de año, se abrán superado las 20 escalas

Desde la reanudación de este tráfico, el Puerto de Vigo ha recibido a más de 12.000 pasajeros en tránsito, a los que hay que sumar a cerca de 10.000 tripulantes en un total de 11 escalas. En 2020 el Puerto vigués acogió 7 escalas de crucero, lo que supuso la llegada de un total de 9.425 pasajeros y 4.542 tripulantes.

Además, y si el pasado 21 de octubre, Vigo acogía la doble escala a cargo del Spirit of Adventure y el Regal Princess, durante la que permanecieron atracados en pleno centro de la ciudad con 3.1698 pasajeros y 1.718 tripulantes a bordo; esta misma semana ha recibido una del Iona, que volverá el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, así como la escala inaugural del Regal Princess.

De aquí a final de año están previstas, además, otras tres escalas del Ventura (el 9 y 14 de noviembre y el 8 de diciembre); la arribada del Amadea (el 15 de noviembre); el Artania (el 23 de diciembre); o las dos escalas del gigante Celebrity Silhouette, el cuarto barco de la clase Solstice, construido con el mismo diseño que sus tres barcos gemelos, pero con dimensiones más grandes. Con 349 metros de eslora por 37 de manga, es capaz de albergar a un total de 2.886 pasajeros y está previsto que regrese a los muelles olívicos hasta en dos ocasiones antes de que acabe el año.

Previsiones para el próximo ejercicio

En lo que respecta al próximo ejercicio, la Autoridad Portuaria explica que todo parece apuntar a que la buena evolución que está teniendo la pandemia por covid-19 permitirá volver a la ansiada normalidad en lo que al tráfico de cruceros se refiere. No obstante, las navieras no dan por cerradas aún sus previsiones iniciales de cara a 2022.Un año en el que el Puerto de Vigo espera superar las 70 escalas de buques de pasaje. Una cifra que, a día de hoy, es provisional. Lo que sí es cierto, destacan, es que, a pesar de que no se trata de un número tan elevado de arribadas como en años anteriores, los buques que llegan a Vigo son grandes, lo que se traduce en más pasajeros.