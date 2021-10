Irmans Picaño Renovables suma máis dunha década achegando o calor ecolóxico e económico a todos os fogares galegos, cun proxecto liderado polas enerxías limpas e que teñen o seu máximo exponente no pellet. Na súa exposición da rúa Iryda número 69 de A Estrada contan cun equipo de técnicos cualificados que asesoraran dende o primeiro momento ata a instalación dunha estufa de pellet. Ademáis tamén ofrecen a posibilidade de ver funcionar in-situ as estufas das que dispoñen e valorar a realidade do calor que desprende o pellet, tanto en sistemas de aire frontal como de aire canalizable.

No que se refire ao propio combustible, é dicir, o pellet, Irmáns Picaño Renovables tamén garantiza o seu suministro en calquera época do ano.

Máis info: Rúa Iryda 69, A Estrada; 986 57 17 74