La magia de la Avenida de la Marina, el rollo cosmopolita de Matogrande o la belleza y el ambiente del centro de la ciudad. Son solo algunos de los emblemas de A Coruña que podrán descubrirse de la mano del último planazo de Nordés.

La emblemática ginebra gallega acaba de lanzar la Ruta Nordesiño, un recorrido de tapa y aperitivo por los locales más guays de la ciudad, que maridará innovadoras propuestas gastronómicas con Nordesiño.

¿Aún no conoces la bebida ligera con la que Nordés redobla su puesta por Galicia a base de ginebra, albariño y tónica? ¡Apunta! Del 11 al 24 de octubre, en A Coruña: Ruta de Tapas Nordesiño



Si buscas el mejor plan para disfrutar del otoño en A Coruña, ¡no te pierdas este artículo e bo proveito!

1.- Le Tavernier: “Beber bien no es cuestión de suerte, es cuestión de saber a donde ir”

Margarita, Sex on the Beach, Cosmopolitan, Piña Colada, Dry Martini, Daiquiris… Son solo algunos de los cocktails que se pueden disfrutar en Le Tavernier A Coruña, con decenas de propuestas de whiskey, ron, ginebra... porque ellos lo tienen claro: “Beber bien no es cuestión de suerte, es cuestión de saber a donde ir”.

Ubicada en el número 8 de la avenida de La Marina, una de las imágenes más emblemáticas de A Coruña y perfecta para sumergirse en la estética y el ambiente de la ciudad, Le Tavernier presume de ubicación, decoración marinera y música en directo, con algunos de los mejores preparados de A Coruña. No podía faltar en la Ruta Nordesiño.

2.- La Mansión 1783, un nuevo concepto de hostelería en La Marina para compartir

También en La Marina, en el número 14: La Mansión 1783. Es perfecta para brunchs, aperitivos, comidas y cenas, presume de carta de vinos y cocktails así como de platos mediterráneos y contemporáneos, con la calidad, la presentación y el trato como fórmula de éxito. En sus salas se puede disfrutar durante el año de presentaciones, festivales, conciertos… ¡Se apuntan a todo!

Un nuevo concepto de hostelería en A Coruña, que combina cafetería, restaurante y Cocktail Bar con el mejor ambiente y espectaculares vistas al Atlántico. Entre paredes de piedra y mucho color, el lugar perfecto para conocer lo último en bebidas y un lugar espectacular para brindar con Nordesiño. ¿La mejor?: “La que se comparte, eso siempre”

3.- Picadilly, con la magia de los mejores Jam Café

"Piccadilly es la mayor intersección de calles de Londres. Conocida por sus grandes pantallas de vídeo y sus carteles de neón, es uno de los puntos de encuentro más importantes de la ciudad. Nosotros, queremos representar ese espíritu romántico y cosmopolita en nuestro local”.

Toda una declaración de intenciones que los hacedores de Picadilly han cumplido con creces en el numero 1 de la Avenida de la Marina, con un espacio mágico en el que disfrutar de las tardes y noches coruñesas acompañados de Nordesiño. Un Jam Café con conciertos en directo, ambientazo y la mejor coctelería de la ciudad.

4.- Show Room, sencillamente: #theplacetobe

Ojo a Showroom Food & Drinks: bonito, cómodo, repleto de rincones especiales... en el bajo 32 de la Calle Torreiro, perfecto para saborear un buen brunch, el mejor aperitivo, y espectaculares menús en comidas y cenas, con una cuidadísima presentación.

Cuenta también con una amplia variedad de cócteles y es, según sus propios clientes, el lugar ideal para compartir una buena copa. Ellos apuestan por ofrecer una opción para cada momento y a nosotros nos parece… sencillamente: #theplacetobe.

5.- La Urbana: vermú, comidas, cafés, cañas, copas… y sobre todo amigos

Lasaña de centolla guisada, Ensalada de tomate rosa con granizado de albahaca y chile, Falafel con salsa de Yogurt, Champiñones rebozados con alioli de cebollino..., pero también tortilla de Betanzos y caldo gallego.

Nos vamos a La Urbana Bar, en Rúa Pastoriza 10, con tapas innovadoras y productos de calidad para chuparse los dedos en una de las zonas más alternativas del centro de A Coruña, rodeada de pequeños negocios y locales de decoración y moda con encanto y ambientazo. Estética moderna, buen servicio, y una amplia terraza redondean una combinación casi tan perfecta como la de Nordesiño.

6.- El Blow, con las mejores tostas de La Marina

El Blow presume de rápida y excelente atención, con las mejores tostas de toda La Marina y un espacio estético, acogedor y distinguido.

¿Por qué no acompañar sus delicias con un Nordesiño para completar el combinado perfecto, con toda la esencia gallega?

7.- Clover Club, nunca antes habrás probado nada igual

Aquí, la verdadera bebida de los faraones se sirve en una taza con forma de gato Sphynx; y los Besos de Princesa adquieren apariencia de rana, saben a: Gin MG, licor de amaretto, sirope de almendra, zumo de limón, puré de fresas y top de ginger ale.

Con cocktails de autor y combinados tan especiales como estos, Clover Club agita la coctelera en el número 1 de la calle La Fama para dejar sin habla a sus clientes con originalísimas presentaciones que romperán los esquemas. Nunca antes habrás probado nada igual, un imprescindible en la Ruta Nordesiño.

8.- Central Park, espléndida terraza en plena Plaza de Vigo

Moderno y acogedor en plena Plaza de Vigo, Central Park cuenta con una amplia terraza y un equipo joven y dinámico que prima la atención, es perfecto para disfrutar desde un buen desayuno a la mejor cocina española y gallega en comidas y cenas.

Desde codillo con puré de patata y mostaza hasta contundentes laconadas, con tortilla, sártenes de huevos y chistorra, risottos y arroces o lasaña entre sus muchas propuestas para el menú del día.

Escoger un vino en su vinoteca, degustar un café de la máxima calidad, la mejor caña de Bodega Estrella Galicia y gozar de sus Gintonic Premium o cualquiera de los licores de la amplia gama que adorna su botellero completarán la experiencia ¿Su premisa? Ser un poco mejores cada día. Del 11 al 24 de octubre brindarán con Nordesiño.

9.- Dry Martínez, “cuando las luces se atenúan y la música sube”

La entrada del local es solo la punta del iceberg del mundo único y auténtico que nos sorprenderá en Dry Martínez, ubicado en el número 11 de Enrique Mariñas Romero, en la mítica zona de Matogrande, y pensado para que cada cliente encuentre la felicidad. La decoración del local está a la altura de su carta.

Durante el día: energéticos desayunos, una amplia carta de tartas caseras, gofres, brownie, tortitas, batidos y zumos naturales; y también selección de tostas calientes, tablas de queso, cazuela provolone, nachos y gofres salados … Y por la noche… “cuando las luces se atenúan y la música sube”, una velada inolvidable de la mano de una extensa oferta de bebidas incluyendo cócteles de autor: El cocktail Tiki Kong se sirve en una taza con cara de mono, Magic Rabbit tiene forma de chistera y Afrodita aparece en una bañera. No te decimos más, apúntate a la Ruta Nordesiño y descúbrelo tú mismo.

10.- Soho, distinción y ambiente en Matogrande

Cercanía, distinción, tranquilidad y celebración. Soho Café Coruña son sus ambientes y sus espacios, con desayunos, aperitivos, comidas, cañas de tarde y copas de noche en pleno corazón de Matogrande, uno de los barrios más cosmopolitas de A Coruña, en una de las entradas a la ciudad.

“En cada momento del día apetece un ambiente, y aquí puedes escogerlo”, se presentan desde Rúa Enrique Mariñas Romero Periodista, 32. Celebra ahora la vuelta a su esencia con Nordesiño: “Apaguen el mundo y enciendan la música ¿Nos acompañan?”

11.- YATES´S, la mejor selección de cervezas de importación

Todas las ciudades deberían tener un lugar así. También en la zona de Matogrande, en Juan Diaz Porlier 6, Cervecería Yates´s es ese rincón autentico en el que conocer las mejores cervezas de importación tanto de grifo como de botella.

Para muchos, el local ideal para pasar una buena tarde o tomar la primera copa en un entorno acogedor, con un trato inmejorable. Un espacio en el que charlar con los amigos, saborear Nordesiño, pasar buenos momentos, tanto en su interior como en su terraza.

12.- Bannah, comida deliciosa, entorno inmejorable

Tortilla de patata con huevos camperos, tabla de ibéricos, langostinos crocantes en piruleta con salsa mayonesa de kinchi; zamburiñas a la plancha en su propio jugo con salsa verde; pulpo con puré de cachelo y ajada; picaña de vaca; raxo de cerdo con puré de patata y huevos fritos cocinado en su jugo…

Estética cuidada, ambiente acogedor, amplia terraza y calidad en la cocina. Bannah es perfecta para compartir un brunch y comidas y cenas, con una carta de vinos envidiable, a la altura de sus propuestas gastronómicas. Situada en Rúa Federico García, otro de los imprescindibles que no puedes perderte en la zona de Matogrande con la Ruta Nordesiño. En resumen: "Comida deliciosa, entorno inmejorable, ¡te están esperando!"

13.- Galeón, la mejor red social es una mesa con tu gente

Ensaladilla casera, tortilla, zorza, raxo de cerdo, croquetas caseras, calamares de la ría, pimientos de Padrón, nachos con guacamole, puntillas y mucho más unen sus fuerzas en una carta en la que pueden encontrarse también tostas para compartir, hamburguesas, bocadillos y postres.

Y es que seguimos con nuestro buen sabor de boca para acabar la Ruta Nordesiño en Galeón Matogrande, ubicado en Rúa María Puga Cerdido: buena comida y una gran filosofía: “La mejor red social es una mesa rodeada de tu gente. ¿Te sientas con nosotros y Nordesiño?”

¡No te pierdas el mapa de Ruta Nordesiño con los mejores bares de A Coruña para disfrutar de la gran escapada del otoño!