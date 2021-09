Urbano Cabrera será el encargado de abrir la VI Edición Sons do Casco de Baiona. La actuación comenzará a las 20.30 horas en la Praza do Concello, donde mañana continuarán los conciertos, además de en otros dos escenarios al aire libre: la Praza Santa Liberata y la avenida Carabela Pinta, escenarios alternativos a los de anteriores ediciones debido a las medidas de seguridad que hay que seguir por la crisis sanitaria del COVID-19

Las actuaciones serán en las plazas del Concello y Santa Liberata y en la avenida Carabela Pinta

Se trata de una ruta musical que trae este fin de semana 20 horas de música en directo a Baiona y para todo los gustos, pudiendo escuchar diferentes estilos, desde jazz a blues, funk, flamenco, dj, rock y pop.

Sonará jazz, blues, funk, flamenco, dj, rock y pop

Hoy será de 20.30 a 22.00 horas, mañana sábado desde las 12.00 hasta las 21.45 horas y el domingo también desde el mediodía y hasta las 21.00 horas.

Los 12 artistas/grupos participantes son Urbano Carrera, Frans Banfield, Iwazuk, Up Two You, Smithsonian, Antonio Seijo & Skylight, Jugonesss, The Rockabilly Duet, Dr. Slump, Martín Rigz Trío, La Buena Vida y Movilla y Los Irrepetibles

“Con iniciativas como estas queremos participar en la reactivación económica del municipio. Queremos que no se pierda el empleo, que no se pierdan negocios. Queremos ayudar a la hostelería y a los comerciantes baioneses. Con esta atractiva programación queremos seguir atrayendo, siempre de manera segura, gente a Baiona y ofrecerle a la ciudadanía local una alternativa de ocio distinta. La ruta musical Sons do Casco viene a poner la guinda a la agenda cultural Baiverán, una completa programación que ha ofrecido todo tipo de espectáculos para todos los públicos a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre. Una opción de ocio gratuita para el disfrute de los vecinos y vecinas del municipio y para aquellas personas que se acerquen a la localidad”, destaca el alcalde, Carlos Gómez Prado.

Tanto el regidor local como la concejala de Cultura, Miriam Costas, hacen un llamamiento a la participación en el evento. También aprovechan la ocasión para “mandar un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes que se acerquen este fin de semana a disfrutar de los espectáculos, ya que “se van a poner todas la medidas de seguridad y preventivas necesarias. El objetivo es combinar el ocio con la reducción al máximo del riesgo de contagio y transmisión de la pandemia. Baiona es seguro pero siempre apelamos a la responsabilidad individual”, concluye el alcalde.