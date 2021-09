Vila de Cruces acolle este domingo unha nova edición da Festa do Galo de Curral, que non se celebraba dende maio de 2019. O ano pasado víronse na obriga de suspendela completamente por mor da pandemia. Neste 2021, a cita tiña que terse celebrado en maio, pero a causa das restriccións sanitarias decidiuse pospoñela para este mes de setembro. Por fin chegou o día, e os restaurantes da localidade e arredores rozan o cheo nos seus, por obrigación, reducidos aforos.

O programa arranca esta mesma noite cun espectáculo musical da Unión Musical de Ponteledesma, na que a banda contará con invitados especiais para conmemorar o 60 aniversario da publicación de Memorias dun neno labrego, do cruceño Xosé Neira Vilas. A actuación da agrupación musical leva por título “Balbino, 60 anos de homenaxe a Galicia”.

Na xornada de mañá chegará o día grande, e os actos comezarán arredor das 11:00 horas co pasarrúas a cargo dos grupos folclóricos locais O Arco de Merza e Vai-Nela. Ás 12.00 horas actuaran en concerto Broken Peach, unha das bandas con máis sona do panorama musical actual con temas orixinalmente versionados de múltiples estilos. De seguido, o actor ferrolán Pepo Suevos lerá o pregón, arredor das 13.00 horas. Este ano non se celebrará a degustación tradicional como era costume por motivos sanitarios, aínda que sí haberá exposición de animais vivos.

A continuación terá lugar unha actuación de Lys Pardo, filla do mítico Juan Pardo e a quen, precisamente, tamén lle renderá unha homenaxe musical. Dentro do apartado de recoñecementos, o goberno municipal tamén aproveitará a ocasión para agradecer aos diferentes colectivos e persoas que loitaron -e seguen a loitar- fronte á COVID-19, o seu esforzo na loita contra a pandemia. Para rematar a xornada, despois de xantar nos restaurantes da vila, e do mesmo xeito que se fixera en edicións anteriores, a partir das 17.00 horas poderemos disfrutar da mellor sobremesa co XXVII Festival de Bandas de Galicia. Desta volta participarán a formación cruceña Artística de Merza, así como a Banda de Música Municipal de Campo Lameiro e a Banda de Música Municipal de Padrón.

O Galo de Curral volta así a Vila de de Cruces, ainda que o fará marcado polas restriccións e os controis de aforo. Así o recalca o concelleiro Julio López, incidindo en que todos os eventos como o pregón como o festival de bandas terán menos aforo que outros anos, con distancias de seguridade e todas as medidas sanitarias.

De cara ao mes de decembro agardamos que se celebre con maior normalidade a Feira de Nadal, que se celebra o día 22 , un eveno no que se venden polos vivos ou xa sacrificados para xantar en familia durante as festas navideñas.

Venda en liña

Os primeiros meses da pandemia coincidían coa celebración da Festa do Galo de Curral de 2020. O Concello de Vila de Cruces, ao igual que todos os demáis, veuse na obriga de cancelar a súa cita gastronómica máis importante -declarada de Interese Turístico de Galicia-. Nese momento pensouse na posta en marcha da web www.galodecurral.com, a través da que, quen o desexe, pode mercar pezas enteiras ou por metades, así como producto fresco ou cociñado. Ademáis, dentro deste mesmo sitio web pódense atopar diferentes receitas de Galo de Curral.

Este salto á venda online foi unha iniciativa da Asociación de Criadores Galo de Curral de Vila de Cruces, quen traballan na procura dun medio de produción orixinal e puro. Os Ga los de Curral de Vila de Cruces son criados en liberdade, seguindo os seus ritmos naturais. Aliméntanse con produtos de tempada, cultivados na horta e de cultivo orgánico: grelos, tomates, cebada, soia, millo e trigo. Isto garante un sabor e calidade propios da tradición gastronómica galega.

www.galodecurral.com