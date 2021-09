A Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia abriu hoxe as súas portas. Tras non poder celebrarse en 2020 debido á pandemia, volve cunha cita que ten como obxectivo contribuír á reactivación económica e ofrecer un espazo seguro de negocio e entretemento.

Esta 43ª edición mantén a esencia deste certame multisectorial, coa diversidade e o atractivo das súas propostas tanto na súa exposición como no seu programa. Serán 389 expositores directos de 6 países os que estarán presentes no certame. A este total de entidades súmanse este ano 212 firmas representadas, as cales xunto ás empresas presentes directamente proceden de 17 países.

Trátase dunha edición especial que pretende dar un paso adiante para recuperar en 2022 tanto as condicións que levaron á feira Abanca Semana Verde a ser unha cita de referencia como o seu mes habitual de celebración, en xuño.

Ademais dos certames paralelos, centrados en alimentación, turismo, caza, pesca e natureza, contará novamente con numerosos sectores que van desde gandería, biomasa, enerxías renovables ou maquinaria ata mobiliario e artesanía, ademais de moitos outros produtos e servizos. A esta exposición únese un completo programa con 130 actividades distintas, moitas das cales se repetirán ao longo de varios días.

Todo isto conformará unha cita pensada para que o público poida desfrutar e os expositores rendibilicen a súa presenza, pero sempre priorizando a súa seguridade. Así, dende a organización elaborouse un plan de continxencia COVID-19, o cal foi aprobado pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta. Algunhas das medidas que contempla son o control de aforo nos espazos interiores, redución da área de exposición con ampliación de corredores, medición de CO2, entrada e saída aos pavillóns por accesos diferentes, reforzo de sinalética e soportes dixitais, uso obrigatorio de máscara para adultos e nenos maiores de 6 anos, habilitación de numerosos puntos de desinfección, control do acceso ordenado para manter a distancia de 1,5 metros, reforzo da vixilancia e a limpeza, recordo das normas a través de sinalética e megafonía ou medidas específicas para cada unha das actividades. Respecto á restauración, deberá respectar as normas establecidas nese momento polas autoridades sanitarias para os establecementos de hostalería.

Por outra banda, nesta edición o público poderá acceder de forma gratuíta por undécimo ano consecutivo. Só se abonará o aparcadoiro, cun módico prezo de 3€ destinado un ano máis a incrementar a calidade do programa de actividades.

Certames paralelos e un atractivo programa

O salón de alimentación Salimat Abanca será un ano máis un importante espazo de negocio. Os seus Encontros Internacionais de Compradores, organizados co apoio do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) permtirán ás empresas reunirse con 18 importadores e distribuidores de 8 países. Ademais, a súa área Alinova incluirá 77 innovacións, mentres que no seu programa haberá numerosas catas e showcookings, como os de reputados chefs do Grupo Nove e a semifinalista en MasterChef 9, Ofelia Hentschel, Tamén incluirá talleres, o primeiro concurso de tortilla española ou o Encontro Gastroblogger.

Turexpo Galicia e Festur, as cales se celebran co respaldo da Axencia Turismo de Galicia, contarán coa presenza de empresas do sector turístico e 32 concellos que promocionarán 41 festas galegas de interese turístico. Na súa vertente profesional inclúese o IV Encontro de Bloggers de Turismo e destacará a Bolsa de Contratación Turística, con cifras similares ás de 2019, con 40 operadores turísticos de 11 países. Sumarase a cociña en vivo do proxecto Eurochef.

En canto a Fecap Abanca, que conta co apoio da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, aposta nesta edición por un completo programa, con novidades como a Presentación de Razas de Cans de Caza de Galicia, unha exposición de artes antigas ou talleres de montaxe de moscas para pesca a cargo de montadores referentes a nivel mundial. A Dirección Xeral organizará diversas actividades relacionadas coa natureza.

As actividades caninas e ecuestres serán moi numerosas, podendo desfrutar no caso das primeiras con propostas como a II Copa de Agility e a I Copa de Agility por Equipos Abanca Semana Verde, exhibicións de pastoreo de ovellas ou diversas propostas do Can de Palleiro. Nas ecuestres destacará o VII Galician Championship de cabalos árabes e unha actividade formativa con ponis, así como a presentación e doma de exemplares de Cabalo de Pura Raza Galega.

A área de gandería centrarase na exposición de razas autóctonas de Galicia, tanto de Rubia Galega como das razas en perigo de extinción. E o programa completarase con outras propostas de interese, como espectáculos de freestyle a cargo do piloto pioneiro desta modalidade en Portugal; unha exposición de dinosauros animatronics, a VI Carreira Popular, a realización de esculturas con motoserra ou unha área de videoconsolas e pc gaming.

www.semanaverde.es