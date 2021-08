SUSCRÍBETE Accede a todo el contenido digital de FARO DE VIGO por menos de 3 EUROS AL MES

Este fin de semana tes unha cita coas “gangas” do Comercio do Morrazo A Feira de Oportunidades volve os días 13, 14 e 15 de Agosto a instalarse na contorna do Concello de Cangas para baleirar os stocks do comercio local.