Con la llegada del verano y el calor, es común que la presencia de determinados insectos se intensifique en nuestros hogares hasta el punto de sufrir una plaga. Con más de tres décadas de experiencia en el sector, el experto Jesús Sánchez comparte una serie de consejos que nos serán útiles para plantar cara a estos incómodos visitantes, que ya han hecho a más de uno subirse a una silla encima de una mesa o recibir a los profesionales entre abrazos: “Sí, nos ha pasado”, sonríe al otro lado del teléfono el CEO de Galides, la empresa de control integral de plagas referente en Vigo.

La prevención como clave

“En primer lugar, lo más importante es la prevención”, expone Sánchez en esta línea y ejemplifica: “Sellar bien todos los espacios del hogar: zócalos, suelos, puertas, garajes; colocar mosquiteras en ventanas: mejor si utilizamos ojales de un milímetro; aislar bien la basura: mantener bolsa y cubo perfectamente cerrados; evitar y corregir humedades; o prestar especial atención a las zonas comunes son algunas de las cuestiones cruciales”.

Confía en los profesionales

Si hemos hecho todo esto y aun así nos toca lidiar con una plaga, el responsable de Galides recomienda mantener la calma y acudir a los profesionales y es que “un problema de plagas no se soluciona con productos de uso doméstico”. Serán ellos quienes nos aconsejarán el mejor tratamiento en función del tipo de plaga y espacio para “lograr la máxima minimización del problema”.

Insectos rastreros y voladores

Así, en el caso de hormigas, cucarachas, ciempiés, moscas o mosquitos, entre otros, existen dos tipos de tratamiento: “El primero consiste en la aplicación de un insecticida por pulverización en el exterior, con un plazo de seguridad de 12 horas; el segundo, para interiores, se trata de un gel que se puede utilizar en presencia de personas, animales y alimentos y, por lo tanto, sin plazo de seguridad”.

Insectos xilófagos (Carcoma, termita y polillas)

Por su parte, frente a este tipo de insectos que atacan a la madera y muy comunes en Galicia por los niveles de humedad, uno de los posibles tratamientos en elementos estructurales del hogar consiste en la aplicación de un insecticida por pulverización, impregnación o contacto directo, pero Sánchez advierte: “Para eso, la madera no puede tener ningún tipo de protección: ni cera, ni barniz, ni lacado porque, en esos casos, el producto no penetra”. De este modo y en el caso de que exista esa protección habrá que lijarla o retirarla. Si estamos hablando de elementos no estructurales como muebles de madera, Galides cuenta con una cámara de fumigación que sí llega a todos los poros de la madera, eliminando insectos adultos, huevos y larvas.

Galides, la número uno

Los avales de Galides como referente en el sector del control integral de plagas quedan claros al prestar atención a su número en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Galicia (ROESB), donde cuenta con el número uno. Más de 30 años de experiencia en el sector, la más avanzada tecnología en equipos y productos, y profesionales de primera línea certificados son así algunas de las señas de identidad de la empresa, que aplica el concepto de Control Integral contra plagas a nivel doméstico, urbano, industrial o forestal. Una acción enérgica y al tiempo respetuosa con el medio ambiente, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida y servicios de desratización, desinfección, desinsectación, sanidad vegetal o legionella, entre otros.