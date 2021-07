Alto Minho tiene en marcha el proyecto “Alto Minho 4D -Viagem no Tempo”, con el que quiere dar a conocer el patrimonio y la herencia cultural de cada uno de los diez concellos que integran la región miñota. Cofinanciado por el programa Norte 2020, la propuesta es disfrutar de este territorio del Noroeste portugués viajando por la historia y conociendo lo mucho que tiene para ofrecer cada uno de los municipios.

La Ruta del Arte Rupestre y del Megalitismo, la de los Castros, la de Época Romana, la del Románico al Gótico, la de los Monasterios, la Ruta de los Descubrimientos, la de los Castillos y Fortalezas, la del Barroco, la Ruta de la Arquitectura Tradicional y De lo Moderno a lo Contemporáneo son las diez alternativas que permiten esa traslación en el tiempo. Es posible explorar todas las rutas o escoger una temática y seguirla, tanto por todo el Alto Minho como por un solo concello.

Seleccionado el recurso de interés, el viaje comienza en una Estação do Tempo constituida para tal fin, un centro de interpretación interactivo con toda la información necesaria y punto de partida del trayecto. Cada uno de los itinerarios empieza en un concello diferente y, en este primer caso, el periplo pasa por tres propuestas: la Ruta del Barroco, la Ruta de la Época Romana (Rota do Romano) y la de los Descubrimientos.

Tiempo de romanos, barroco y descubrimientos

El Alto Minho guarda numerosas obras barrocas, tanto en arquitectura religiosa como en construcción civil y militar. Pero son especialmente los templos levantados en los siglos XVII y XVIII los que destacan con su belleza de piedra y el fulgor de su talla dorada. Estos tesoros aparecen en la Ruta del Barroco, que comienza en la Estação do Tempo de Arcos de Valdevez, situada en la iglesia do Espírito Santo. En el itinerario hay muchos otros puntos de parada como el Mercado Pombalino de Ponte da Barca o la iglesia de la Misericordia de Caminha, entre otros.

Para seguir la Rota do Romano hay que acercarse hasta la Casa do Arnado en Ponte de Lima, con sus miliarios y sus abundantes restos arqueológicos. Sin duda, la atracción principal de esta propuesta es el Itinerario Antonino (IV Via Militar Romana), que ligaba Bracara Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga) y que en época medieval formaba parte del Camino a Santiago.

Gracias a su puerto de mar, Viana do Castelo se abrió al mundo en la época de los Descubrimientos, lo que llevó a un intercambio comercial y cultural que definió para siempre su historia. Ese periodo supuso un florecimiento artístico que se reveló en la arquitectura, en la escultura y en otros ámbitos. Esta historia arranca en el Hospital Velho de Viana para seguir –y descubrir– otros tesoros en Caminha, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez y Monção.

QUÉ VER: Casa do Arnado, partida “do Romano” En la Casa do Arnado de Ponte de Lima está toda la información acerca de la ruta que integra el pasado romano del Alto Minho, con su recorrido y paradas. Es también un museo de visita inexcusable en la villa más antigua de Portugal. VISITAS OBLIGADAS: Barroco, impronta de un estilo La iglesia del Espíritu Santo de Arcos de Valdevez es el Centro de Interpretación del Barroco y partida de la ruta, que incluye joyas del arte y la arquitectura como la iglesia de la Misericordia de Caminha o la parroquial de Cerveira, entre otras. GASTRONOMÍA: Pescados, carne, huerta..., sabores propios La gastronomía del Alto Minho permite disfrutar de unos sabores únicos, que van desde el famoso bacalao de Viana al cabrito de Arcos de Valdevez o el arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima. Sin que falte el vino verde de la región.

De los Castros a la modernidad

Con una belleza natural sin igual, el Alto Minho portugués –ahí mismo, al otro lado del río– fue ocupado desde antiguo, y a lo largo de milenios cada civilización fue moldeando un paisaje dominado por corrientes fluviales, mar y montaña. Para conocer las huellas del pasado y sus monumentos es posible realizar alguna de las rutas diseñadas para tal fin: la de los Castros, la del Arte Rupestre y el Megalitismo, la de la Arquitectura Tradicional y un recorrido por lo Moderno y Contemporáneo.

La Ruta de los Castros tiene en la casamata de la Porta do Rosal de Monção su arranque y su espacio informativo. En el trayecto aparecen poblados como el de São Caetano (en el mismo concello), el de Cendufe (Arcos de Valdevez) o la citania de Santa Luzía de Viana do Castelo.

Otro posible viaje por el pasado es el del Arte Rupestre y del Megalitismo, que parte del Museo Municipal de Caminha, donde se encuentra el centro informativo de este itinerario.

Grabados, menhires y otros monumentos se despliegan por cada uno de los diez municipios, como el dolmen da Barrosa de Caminha, los petroglifos de la Serra da Gávea de Vila Nova de Cerveira o las insculturas rupestres del Monte dos Fortes de Valença. Sin olvidar el conjunto de Castro Laboreiro (Melgaço) o el Penedo do Encanto de Ponte da Barca, entre muchos otros.

Una arquitectura sin arquitectos pero basada en la transmisión oral de saberes y técnicas constructivas ligadas a los materiales locales, en especial el granito y la madera. Esto es lo que propone la Ruta de la Arquitectura Tradicional, que tiene en el museo de Paredes de Coura su centro de interpretación y su propio exponente. Casas rurales, hórreos, molinos, eras comunitarias, hornos y muchas otras sabias construcciones marcan el paisaje en cada uno de los diez municipios, como el puente y molino de Estorãos, en Ponte de Lima o la aldea de Sistelo, en Arcos de Valdevez.

El viaje puede comenzar en cualquier época, porque es el visitante quien escoge el orden cronológico de estos itinerarios por el Alto Minho, que engloban también una parada en la actualidad con la Ruta de lo Moderno y Contemporáneo. Esta propuesta tiene en Vila Nova de Cerveira su Estação do Tempo, municipio en el que desde hace ya cuarenta años la Bienal Internacional de Arte es una marca cultural. La arquitectura moderna está muy presente en otros concellos, especialmente en Viana do Castelo, donde han dejado firma nombres como Álvaro Siza, Eduardo Souto Moura o Fernando Távora.

QUÉ VER: Montedor, molinos de viento En la cima de Montedor, en Carreço (Viana do Castelo) se conservan molinos de viento con sus velas trapezoidales que son a la vez museo etnográfico. Del siglo XIX y perfectamente cuidados, ofrecen también buenas vistas de la costa. VISITA OBLIGADA: Sistelo, el Pequeño Tíbet La aldea de Sistelo, en Arcos de Valdevez, es conocida como el pequeño Tibet portugués por sus “socalcos” de cultivo en pendiente. Ostenta varios premios, entre ellos el de ser una de las 7 Maravilhas de Portugal en categoría de aldeas rurales. GASTRONOMÍA: Dulces conventuales, benditos sabores Además del bacalao, el cabrito, pescados y mariscos, el Alto Minho se caracteriza por una irresistible repostería basada en recetas conventuales. Entre ellas, las barrigas de freira, los borrachinhos de Valença o el bolo de discos.

Castillos, monasterios y arte

Otros tres itinerarios por los diez concellos que conforman este hermoso territorio luso invitan a conocer el abundante legado patrimonial dejado por una historia de siglos, con tres rutas por los bellos parajes del noroeste portugués: la de los Castillos y Fortalezas, la de los Monasterios y la del Románico al Gótico.

Por todo el territorio del Alto Minho se yerguen castillos y torres medievales, importantes murallas y fortificaciones de varias épocas, que se construyeron como símbolos de poder y como defensa de la frontera. Exponente máximo de los baluartes del Minho, y candidata a Patrimonio de la Humanidad, la Plaza Fuerte de Valença es la puerta de entrada de la Ruta de los Castillos y Fortalezas, que retrotrae al visitante a un pasado de príncipes, reyes, luchas y batallas que marcaron la historia de Portugal. En el itinerario aparecen otras construcciones, como el castillo de Vila Nova de Cerveira, el Forte da Ínsua de Caminha o las murallas de Monção, entre otros.

Visitar el Alto Minho implica también hacer parada en los numerosos cenobios que alberga la región en sus diez municipios, de los que fueron seleccionados catorce para integrar la Ruta de los Monasterios. El itinerario tiene su Porta do Tempo –Centro de Interpretación e Información– en la torre del homenaje del castillo de Melgaço, para seguir por los concellos de Monção, Caminha, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Ponte da Barca, Valença y Vila Nova de Cerveira, todos con imponentes abadías y conventos por descubrir, como el de Longos Vales, el de Sanfins, Vila Nova de Muía y otros.

Recorrer el trayecto del Románico al Gótico en este territorio fronterizo es hacer un itinerario singular por la historia de Portugal, ya que es en el Alto Minho donde se concentra el mayor legado de escultura románica. El roteiro comienza en Ponte da Barca, en el Centro de Informação, Cultura, Convívio e Sede da Junta de Vila Nova de Muía, y atraviesa los diez concellos miñotos. Desde iglesias a puentes, capillas y monasterios, representativos del románico, a la nueva forma de construcción y organización espacial que supuso el gótico, son numerosos los ejemplares a admirar y descubrir en esta ruta regional, como el templo de Bravães (Ponte da Barca) o el de Lamas de Mouro (Melgaço).