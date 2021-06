Siempre se ha dicho que “la mirada es el espejo del alma”, pero ha sido ahora, con el uso de la mascarilla, cuando esta parte esencial de nuestro rostro ha pasado a cobrar todavía más importancia, llevando a muchos pacientes a buscar rejuvenecer su mirada en los centros líderes de Clínica Villoria en Pontevedra y Vigo.

Ofrecen las técnicas más avanzadas del sector para corregir párpados caídos, bolsas, ojeras, arrugas o problemas de cejas de la mano de un amplio equipo dirigido por el Dr. Alvaro Velazquez-Villoria y son los únicos en Galicia que realizan la novedosa cirugía conocida como blefaroplastia láser, con mejores resultados y una recuperación mucho más rápida que la cirugía de párpados tradicional.

“Nuestro objetivo es devolver el brillo y la frescura a la mirada con naturalidad, eliminando esos signos del paso del tiempo a través de cambios sutiles”, comenta en esta línea el Dr. Alvaro Velazquez-Villoria, oftalmólogo especialista en cirugía oculoplástica, al frente de la Unidad de Estética ocular y facial de Clínica Villoria.

Por su parte, y para aquellos pacientes que prefieren mejorar su mirada sin ese "miedo a la cirugía" y con el mínimo tiempo de recuperación, Clínica Villoria cuenta con Blefaroplastia sin cirugía para lograr que esta parte esencial de nuestro rostro muestre un aspecto más joven y completamente natural.

Así, en Clínica Villoria realizan la blefaroplastia sin cirugía mediante láser de CO2 y láser Erbio, más conocida como Resurfacing y considerada la técnica más efectiva de blefaroplastia sin cirugía.

“Renueva y rejuvenece la piel de los párpados y el contorno de los ojos, y el resultado es espectacular, con una piel más lisa, tersa y luminosa”, comenta en esta línea la doctora Mabel Pérez, que dirige la Unidad de Estética de Clínica Villoria, y añade: “Es la opción perfecta para los pacientes que prefieren no someterse a una cirugía”.

En concreto y según explica la experta, esta técnica “consiste en aplicar múltiples impactos de luz láser en forma de múltiples micropuntos”. “Mediante este sistema, se vaporiza la piel envejecida y se aceleran la regeneración y renovación de la capa más superficial de la epidermis. Además, se estimula la producción de colágeno en las capas más profundas, se corrigen pequeños excesos de piel de los párpados y se alisa la piel suavizando las arrugas finas y las patas de gallo”.

“También mejora las ojeras marrones y elimina verrugas y xantelasmas”, completa la especialista sobre un procedimiento avalado por sus resultados.

“Muchos de los centros que anuncian blefaroplastia sin cirugía no trabajan con láser, sino con equipos que generan plasma, una energía similar a una chispa eléctrica y mucho menos efectivo que el láser de Co2, lo que hace necesario realizar más sesiones. En muchos casos, la publicidad es engañosa ya que los llaman plasma-láser, o láser de plasma, incluso blefaroplastia láser, pero no es lo mismo y sus resultados, lógicamente, tampoco lo son”, comenta la doctora Mabel Pérez.

Devuelve el brillo y la frescura a tu mirada con tratamientos personalizados adaptados a tus necesidades

Bolsas en los ojos

La radiofrecuencia no corrige las bolsas ni el exceso de piel en los párpados.En los casos más leves, cuando la bolsa no es pronunciada y no hay retención de líquidos, los expertos de Clínica Villoria apuntan que la infiltración de ácido hialurónico especial contorno de los ojos puede disimularlas, si bien, puntualizan que esta técnica no las elimina.

“Hay que ser realistas y cuando las marcas del paso del tiempo son más evidentes, para eliminar el exceso de piel y bolsas de grasa de los párpados la solución más eficaz y definitiva es la cirugía de párpados conocida como blefaroplastia”.

Esta técnica tradicionalmente se realiza mediante bisturí convencional, bisturí eléctrico y tijeras.

En Clínica Villoria, sin embargo, cuentan con el procedimiento innovador de blefaroplastia asistida por láser: “Esta nueva técnica hace que la intervención sea más segura y la recuperación más rápida, pues apenas hay inflamación y hematomas. Además, el resultado es mucho más natural”, comenta el Doctor Álvaro Villoria, oftalmólogo cirujano oculoplástico, que dirige el que es el único centro en Galicia que ofrece este avanzado tratamiento.

Ojeras

Desde la clínica líder, explican que el tratamiento será diferente en función del tipo de ojera:

Hay personas que tienen ojeras por oscurecimiento de la piel. La causa es la hiperpigmentación cutánea (exceso de melanina). El láser de Co2 corrige las ojeras marrones.

Otras veces, las ojeras son azuladas o violadas por adelgazamiento de la piel y transparencia de la red vascular. La Carboxiterapia da buen resultado en este caso.

En otras ocasiones, las ojeras son hundidas, con el surco de la ojera muy marcado. La causa es un adelgazamiento de la piel y descenso de la grasa de la mejilla. La infiltración de hialurónico especial reduce las ojeras hundidas.

Cuando las ojeras son por bolsas de grasa, el tratamiento es la cirugía; mejor si es cirugía láser.

Arrugas y patas de gallo

“Las arrugas finas que aparecen en el contorno de los ojos se conocen como arrugas de expresión y se producen por la contracción de los músculos que rodean el ojo, pero acaban por hacerse permanentes”, detallan desde desde la de la Unidad de Estética de Clínica Villoria para añadir: “Suelen tratarse mediante la infiltración de diversos productos como toxina botulínica, ácido hialurónico, etc. El resurfacing láser de Co2 renueva la capa superficial de la dermis y estira la piel, suavizando las pequeñas arrugas y las patas de gallo y la piel luce más firme y luminosa”.

Cejas

Las cejas enmarcan la mirada por lo que su importancia es clave en la estética del rostro. “Si para rejuvenecer la mirada hemos dado el paso de eliminar las bolsas, las ojeras y las patas de gallo y no nos preocupamos de las cejas, el trabajo habrá quedado sin completar”.

Por ello y dado que es normal que, con el paso de los años, estas se vuelven más finas, con algunas calvas o sin forma, los profesionales de Villoria recomiendan el microblading como el complemento ideal al resto de tratamientos.

Se trata de una técnica de maquillaje semipermanente para corregir los defectos en las dejas y consiste en depositar manualmente un pigmento que penetra en la epidermis mediante una pluma para dibujar pelo a pelo, rellenar y perfilar la ceja, consiguiendo un resultado muy natural.