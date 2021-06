A Estrada dará comienzo mañana las fiestas de San Paio 2021. No serán unas celebraciones como las de hace dos años, pero tampoco como las de 2020. A pesar de las limitaciones de aforo y de horario -las actividades no irán ir más allá de la una de la madrugada, en cumplimiento de la normativa marcada por la Xunta de Galicia-, la organización, encabezada por el edil de fiestas Gonzalo Louzao, ha diseñado un cartel más que prometedor para una de las fiestas de mayor tradición en las comarcas de Deza y Tabeirós.

Entre las principales novedades con respecto al último San Paio celebrado en plena pandemia, cabe destacar la recuperación del pregón inaugural, así como las procesiones, las verbenas y el espectáculo pirotécnico. A pesar de todo, desde el consistorio estradense aseguran que la seguridad será el principal foco de atención de los organizadores, puesta de manifiesto en el estricto protocolo que se seguirá para evitar posibles contagios.

Son sin duda uno de los elementos más esperados por los más pequeños. Es por ello que la organización quiso hacer un esfuerzo extra para poder contar con ellas con las máximas garantías (control de acceso o límites del 30 y el 50 % de aforos, entre otras medidas-. Hoy mismo han empezado a funcionar y lo harán hasta el lunes 28, jornada en la que se celebrará el Día do Neno, con los accesos a mitad de precio. Su ubicación está en la Praza da Feira

Eran un imprescindible en cualquier fiesta hasta que llegó la crisis sanitaria. Las verbenas vuelven este año a A Estrada de la mano de las orquestas Galilea y Los Satélites, que ofrecerán sendos espectáculos los días 24 y 26 respectivamente, a las 20.00 horas en el espacio habilitado en la Alameda Municipal.

El plato fuerte de este San Paio 2021 serán los conciertos de Guadi Galego, Susana Seivane, Fredi Leis, Manoele de Felisa, A Banda da Loba y Regatos. Se repartirán en tres espacios delimitados para la ocasión: la Praza da Constitución, que tendrá un aforo de 600 personas sentadas, Praza do Mercado con 150 personas sentadas, y la Alameda para 250 personas de pie. Las charangas Os Atrevidos, BB+, Os_Xirimbaos y Lume na Lareira amenizarán las calles de la villa durante las cuatro jornadas festivas.

También habrá sitio para los espectáculos de humor. EL pregón correrá a cargo del dúa cómico As Lerchas, y los cómicos Danny Boy y Miguel Lago, del Club de la Comedia, despedirán estas fiestas sacándonos una sonrisa antes de los fuegos artificiales.

Y como en los mejores años, la música no será la única protagonista. Además de las procesiones religiosas, la cultura será otra de las grandes protagonistas de una programación elaborada en pandemia que demuestra que las fiestas se pueden vivir de diferentes maneras sin renunciar a lo que más nos gusta. El apartado cultural estará presente con varias presentaciones de libros. Así, el 25 sale a la luz A historia da radio, en un acto en el que se homenajeará a las voces más representativas de Radio Estrada. El sábado 26, Xosé Luna presentará su nuevo libro en el Teatro Principal. Ya por último, el domigno se dará a conocer la nueva recopilación de escritos de Olimpio Arca.

Pero además de todos estos espectáculos musicales y culturales, también habrá actividades infantiles y diferentes propuestas deportivas. Pakolas, Mamá Cabra y O Mago Teto se sumarán a las atracciones de feria para hacer las delicias de los más pequeños en estas fiestas.

A pesar del anuncio del Gobierno Central de que las mascarillas dejarán de ser obligatorias a partir del próximo sábado, el ejecutivo estradense anunciaba que, al menos durante la celebración de los conciertos, y aún tratándose de eventos al aire libre y con espacios aforados, el uso de esta protección será obligatorio.

Confiando en que estemos en la recta final de la pandemia, A Estrada se convierte en el punto de partida de las celebraciones de verano en las comarcas, y lo hace bajo un estricto control de seguridad pero sin renunciar a nada.

Programa de fiestas:

JUEVES 24 DE JUNIO

11:00 // Bombas de Palenque

11:00 // Pasacalle Charanga Os Xirimbaos

11:00 // II Torneo de Pádel Concello da Estrada (pistas de pádel)

12:00 // Inauguración exposición fotográfica “Memorias da troula” en escaparates comerciais (Rúa Calvo Sotelo)

13:00 // Pregón San Paio 2021: As Lerchas xunto co Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso (Praza do Mercado) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

18:00 // Parque de Atraccións de Feira (Praza da Feira)

18:00 // Pasacalle Charanga Os Xirimbaos

19:00 // Concerto – recital de Yolanda Castaño e Isaac Garabatos (Praza do Mercado) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

20:00 // ORQUESTA GALILEA (Alameda Municipal) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

22:30 // GUADI GALEGO (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

VIERNES 25 DE JUNIO

11:00 // Bombas de Palenque

11:00 // Presentación do libro A Historia da Radio (Praza do Mercado) || * Aviso: evento con retirada de invitación e aforo limitado.

13:00 // Banda de Música Municipal de Santiago (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

18:00 // Parque de Atraccións de Feira (Praza da Feira)

18:00 // Pasacalle Lume na Lareira

18:00 // Infantil: Pakolas en concerto (Praza do Mercado) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

19:00 // Batucada Latexo Percusión

20:00 // A BANDA DA LOBA (Alameda Municipal) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

22:30 // FREDI LEIS (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

SÁBADO 26 DE JUNIO

10:30 // Musikenos (Alameda Municipal) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

11:00 // Bombas de Palenque

11:00 // Pasacalle Charanga Os Atrevidos

11:00 // Exposición de Bonsais do Club Bonsai Pontevedra (Alameda Municipal)

12:00 // Presentación Libro Xosé Luna (Teatro Principal)

12:30 // Grupo de Acordeóns Os Lóstregos e Banda de Gaitas de Barbude (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

16:00 // XFest 2021: Retrogaming e realidade virtual (Rúa Waldo Alvarez Insua)

18:00 // Parque de Atraccións de Feira (Praza da Feira)

18:00 // Pasacalle Charanga Os Atrevidos

18:00 // Entrega de Premios Festa da Bicicleta (Praza do Concello)

18:00 // Infantil: Mamá Cabra en concerto (Praza do Mercado) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

19:00 // Pasacalle Banda de Música Cultural da Estrada

20:00 // Misa Cantada na honra a San Paio pola Coral Polifónica Estradense e procesión a cargo das Bandas Militar da Brilat e Cultural da Estrada. A continuación concerto da Banda Militar da Brilat (Praza da Igrexa)

20:00 // ORQUESTA LOS SATÉLITES (Alameda Municipal) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

22:30 // SUSANA SEIVANE (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

DOMINGO 27 DE JUNIO

11:00 // Bombas de Palenque

11:00 // Pasacalle Charanga BB+

11:00 // Exposición de Bonsais do Club Bonsai Pontevedra (Alameda Municipal)

11:00 // XFest 2021: Xornada airsoft (Estación de Autobuses)

12:00 // Presentación Libro Olimpio Arca (Teatro Principal)

12:00 // Pasacalle Banda de Música Municipal da Estrada

13:00 // Banda de Música Municipal da Estrada (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

18:00 // Parque de Atraccións de Feira (Praza da Feira)

18:00 // Pasacalle Charanga BB+

18:00 // Final do Torneo de Tenis Concello da Estrada (Pistas Municipais)

18:00 // Infantil: O Mago Teto (Praza do Mercado) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

18:00 // MANOELE DE FELISA (Alameda Municipal) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

20:00 // Misa Cantada pola Coral Polifónica Estradense e procesión do Santísimo a cargo da Banda de Música Municipal da Estrada e da Banda Municipal de Silleda.

20:30 // REGATOS (Alameda Municipal) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

22:30 // CLUB DA COMEDIA: DANNY BOY E MIGUEL LAGO (Praza do Concello) || * Aviso: evento con retirada de invitación e capacidade limitada.

00:00 // FUEGOS FIN DE FIESTA (Cañoteira, Teatro)