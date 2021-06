Considerada franquicia líder en España en el sector de la peluquería masculina/barbería, Carlos Conde Peluqueros cuenta con más de 80 centros abiertos en todo el territorio nacional y con más de dos décadas de experiencia.

El próximo mes de agosto se cumplirán 3 años desde que Carlos Conde aterrizaba en A Estrada, concretamente en las Galerías 2000 con frente a una de las principal calle de la localidad, Calvo Sotelo. Desde entonces son muchos los vecinos del casco urbano y alrededores que confían en la profesionalidad y buen hacer de su equipo. Tras luchar contra la pandemia, al igual que muchos otros sectores, Carlos Conde ha sabido adaptarse a las exigencias de la nueva normalidad y, gracias al esfuerzo y la constancia de sus trabajadores, continúa basando sus servicios de peluquería y barbería en la profesionalidad y el éxito. Con un saber hacer propio, su principal finalidad es que sus creaciones y servicios puedan ser destinados al hombre actual independientemente de su imagen, conservando un estilo clásico para los más tradicionales y creando looks más arriesgados para los más atrevidos.

Fruto del conocimiento y de la experiencia en el sector de la peluquería, el salón estradense está pensado para satisfacer las necesidades de todos y cada uno de sus clientes, que buscan calidad en la prestación del servicio y rapidez en la atención. Además trabajan con los precios más competitivos del mercado.

Ponen a disposición de sus clientes tablets, cargadores, red wifi gratuíta y Servicio Estrella Galicia, entre otras comodidades.

Cita previa

Con la llegada de las fiestas de San Paio, Carlos Conde Peluqueros A Estrada ha experimentado un gran aumento en las reservas. Los responsables del establecimiento recuerdan que a través del número de teléfono 986180234 es posible solicitar cita previa, para no perder la oportunidad de conseguir el look deseado tanto para estos festejos como para cualquier ocasión a lo largo de todo el año.