“La mejor forma de mejorar el sistema es ser exigente con él, más aún si estamos hablando de la salud y la vida de las personas”.

Lo tiene claro Alberto Rodríguez Cid, CEO del despacho vigués ARC Abogados & Asesores, especializado en negligencia médicas, un área en la que, dice, están creciendo las demandas contra la Administración pública: “La pandemia ha producido un retroceso en la calidad y en los tiempos de prestación de servicios brutal, especialmente en Atención Primaria y Urgencias. Esto es incomprensible y tenemos que frenarlo”, denuncia.

"Si la Atención primaria funciona mal, el paciente no llega o llega demasiado tarde al especialista; y el paciente somos todos”

“Piensa que la Atención primaria es la puerta de entrada a todas las especialidades de la sanidad, si el médico de cabecera no te ve, no te ausculta, no te palpa…: ¿cómo te va a derivar? Si la Atención primaria funciona mal, el paciente no llega al especialista y, por lo tanto, no pueden llegar a detectarse patologías graves en las que el diagnóstico precoz es vital como el cáncer, y el paciente se ve enormemente perjudicado”, desarrolla el experto de ARC Abogados & Asesores, que subraya: “Y el paciente somos todos”.

“Si le hubiesen hecho un TAC dos días antes, ahora seguiría viva”

Ejemplifica en esta línea con un caso reciente, para que el que ya hay sentencia en firme y por el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por diagnosticar “demasiado tarde” una perforación intestinal a una mujer de 86 años con Alzheimer.

“La mujer acudió a Urgencias por fuertes dolores en el estómago y le dieron de alta el 21 de mayo sin hacerle un TAC, cuando el protocolo así lo hubiese requerido. Volvió el 23 de mayo y, entonces sí, le hicieron la referida prueba y detectaron la perforación intestinal, pero ya era demasiado tarde para operar. Si lo hubiesen hecho dos días antes, ahora seguiría viva”.

"No se puede poner en jaque la calidad del servicio público de salud para que la administración se ahorre una cuantía de dinero en retribución médica, ahí está la clave”

“¿Por qué ha fallecido esa mujer?, ¿por culpa de los médicos? No, estamos hablando de problemas de gestión administrativa”, desarrolla el abogado de ARC Abogados & Asesores, al frente del caso, que también apunta: “No se puede poner en jaque la calidad del servicio público de salud para que la administración se ahorre una cuantía de dinero en retribución médica, ahí está la clave”.

“La atención médica telefónica llegará al Supremo”

En las salas de ARC Abogados & Asesores, comenta, se ha sentido así el incremento en este tipo de problemas durante los últimos meses, con ya varias sentencias, todavía no firmes, pero sí favorables para los pacientes demandantes por diagnósticos tardíos en Atención primaria o de atención médica telefónica. Un tema polémico este último que, el abogado está convencido, “llegará al Supremo y se ganará seguro”.

“No hemos de olvidar que, como ciudadanos, tenemos derechos y que sí existe una justicia dispuesta a darnos la razón cuando la tenemos”

El tono de sorpresa no cambia en la voz de Alberto Rodríguez a lo largo de una entrevista en la que va desglosando problemas de atención deficiente, falta de pruebas, derivación tardía, pautas telefónicas de medicamentos… para llegar a concluir: “¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que los seguros privados de salud fueron los únicos que crecieron durante los primeros meses de pandemia, y todo parece indicar que esta cifra seguirá en aumento”.

¿Qué hay que saber a la hora de presentar una denuncia contra la Sanidad Pública?

Así las cosas, el experto de ARC Abogados & Asesores defiende seguir el ejemplo de la cultura anglosajona, en la que es mucho más habitual que los pacientes realicen reclamaciones contra la Administración pública. “Aquí, en cambio, todavía no tenemos esa cultura: por miedo, por creer que no va servir para nada, porque se tiende a pensar que el procedimiento va a salir muy caro…”, enumera y opina: “Lo ven como una especie de lucha entre David y Goliat, pero no hemos de olvidar que, como ciudadanos, tenemos derechos y que sí existe una justicia dispuesta a darnos la razón cuando la tenemos”.

El abogado explica así lo que pacientes y familiares deben saber antes de interponer una denuncia contra la Sanidad pública:

“El proceso es relativamente rápido : La mayoría de las negligencias con las que estamos trabajando son de tipo administrativo, por lo que la denuncia se interpone por la vía contencioso administrativa, los juzgados en los que menos colapso existe actualmente en Vigo, por lo que tardan entre cinco y seis meses en emitir sentencia. Esto, sumado a la reclamación administrativa previa necesaria, que se alarga entre seis y nueve meses de media, deja el proceso encaminado en poco más de un año”.

: La mayoría de las negligencias con las que estamos trabajando son de tipo administrativo, por lo que la denuncia se interpone por la vía contencioso administrativa, los juzgados en los que menos colapso existe actualmente en Vigo, por lo que tardan entre cinco y seis meses en emitir sentencia. Esto, sumado a la reclamación administrativa previa necesaria, que se alarga entre seis y nueve meses de media, deja el proceso encaminado en poco más de un año”. “Las costas contra la administración están limitadas , a diferencia de lo que ocurre con los casos que se desarrollan en el sector privado”.

, a diferencia de lo que ocurre con los casos que se desarrollan en el sector privado”. “Además, existen garantías de cobro porque la administración siempre es solvente”.

ARC Abogados & Asesores - especialistas en negligencias médicas en Vigo

El despacho ACR Abogados y Asesores Vigo está especializado en reclamar daños producidos por negligencias médicas, para lo que cuenta con un equipo de abogados y médicos especialistas, con Alberto Rodríguez al frente. Un área en la que lleva años trabajando y en la que la experiencia le ha demostrado que la documentación médica y el peritaje son clave.

Así, el proceso siempre se inicia del mismo modo, con una primera entrevista con el paciente y/o sus familiares, en la que el despacho recaba datos y realiza un estudio previo para confirmar la viabilidad del proceso tanto desde el punto de vista jurídico como médico. Esta primera entrevista es gratuita.

Para ello solicita el historial clínico completo y procede al estudio de la documentación y a una valoración médico pericial: “En ARC abogados y asesores disponemos de un equipo de médicos cualificado que con, carácter previo, analiza el caso y valora las posibilidades del mismo desde el punto de vista médico. Con ello, nos aseguramos de que la correspondiente reclamación, no sólo reúne los estandartes jurídicos, sino también los criterios médicos”.

Posteriormente, se presenta el escrito de reclamación previo contra la administración, requisito imprescindible antes de acudir a la vía judicial. La resolución la debe realizar en el plazo de seis meses y, en el caso de desestimarse, se tendrá que interponer demanda en el juzgado contencioso administrativo. Con esta demanda se inicia la vía propiamente judicial, que terminará con la sentencia firme.