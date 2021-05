En el marco también está la clave y es que tal y como explica la doctora Adriana Feijóo, al frente de la clínica dental Titanium de Vigo, una sonrisa bonita va más allá de los dientes: “La estética de nuestra sonrisa también va a depender de la forma, el tamaño y la simetría de nuestros labios, la posición de nuestras encías o el buen estado de nuestra piel. Los primeros en detectarlo son los propios pacientes. Cada vez son más los que, tras ver los resultados de un tratamiento de ortodoncia o carillas, nos preguntan por el siguiente paso”, comenta la especialista.

Así es, la demanda de tratamientos estéticos para boca y labios ha aumentado durante los últimos meses, con los rellenos faciales de ácido hialurónico entre las opciones más solicitada por los pacientes: “Lo cierto es que sí. Estamos viviendo un auténtico boom de este tipo de tratamientos. Lo que se detecta es que, al no poder viajar o disfrutar de algunos hobbies, los pacientes aprovechan para cuidar más la salud y la estética. Creo que lo que piensan es: ‘ya que no gasto en esto ni en lo otro y hace tiempo que quiero mejorar esto de mí, pues ahora es el momento'''.

¿Qué es el ácido hialurónico y para qué sirve?

Corregir o aumentar la forma de nuestros labios y mejorar su simetría e hidratarlos, reducir el impacto del paso del tiempo en nuestra piel, o tratar esas sonrisas gingivales, caracterizadas por un exceso de encía… Son solo algunas de las funciones que cumplen los tratamientos con ácido hialurónico, un compuesto presente en nuestro cuerpo de forma natural.

“No se trata de tener una boca como Angelina Jolie o unos labios que se vean superficiales. Se pueden conseguir cosas completamente estéticas, bonitas y naturales”

“El ácido hialurónico se encuentra de forma natural en nuestra piel, pero con el paso de los años se va reduciendo la capacidad de nuestro cuerpo para producirlo. Por eso, nos salen esas arrugas en la parte superior del labio, coloquialmente conocidas como ‘código de barras’ y a las que es fácil poner remedio”, explica la doctora Adriana Feijóo desde la clínica dental Titanium de Vigo.

¿Cómo se coloca el ácido hialurónico en los labios?

Un tratamiento seguro, efectivo y rápido, con múltiples ventajas para los pacientes, que tiene una total aceptación en el cuerpo y que presenta asimismo grandes resultados: “No se trata de tener una boca como Angelina Jolie o unos labios que se vean superficiales. Se pueden conseguir cosas completamente estéticas, bonitas y naturales”, concreta.

"Los pacientes siempre me preguntan lo mismo: '¡¿Pero cómo no me lo habías dicho antes?!'"

Puede llevarse a cabo además en una o en varias sesiones para que los cambios se produzcan de forma progresiva y ajustados de forma exacta a lo que busca el paciente: “No es nada invasivo y el paciente puede estar trabajando a la hora, menos que un empaste”, comenta en la misma línea la directora de la clínica dental Titanium en Vigo.

¿Cuánto dura el efecto del ácido hialurónico?

En el mismo sentido, la especialista explica que los efectos del ácido hialurónico en nuestra boca van disminuyendo de forma gradual en el tiempo: “El propio organismo lo va absorbiendo, por lo que sus efectos duran entre ocho meses y un año, en función de la persona. A partir de aquí, el paciente necesitará cada vez menos cantidad para los retoques”.

¿Y los pacientes?: “Los pacientes encantados, de verdad. No falla, todos los que lo descubren, me preguntan cómo es que no se lo había dicho antes. Coinciden en que, de haberlo conocido, no habrían esperado tanto para hacérselo y la gran mayoría repite”, se despide.

