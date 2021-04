SUSCRÍBETE Accede todo el año al contenido digital de FARO DE VIGO por menos de 3 euros al mes

¡Clínica do Pé-Podólogos en Moaña está de aniversario! 13 años han pasado desde que, en mayo del 2008, Martín Veiga abriese las puertas de Clínica do Pé, especializada en Podología y situada en la céntrica rúa de As Barxas de Moaña