En los hogares también está la clave y es que aunque el dato pueda resultar sorprendente el consumo en edificios representa de media hasta el 36% de la huella ambiental de las zonas urbanas españolas. Un porcentaje que ilustra por sí mismo la importancia de que cada casa y cada piso se pongan manos a la obra en lo que a cuestiones de eficiencia energética se refiere.

Objetivo para el que los consumidores cuentan actualmente con diversas líneas de ayuda institucionales como el programa Renove Electrodomésticos de la Xunta, una convocatoria ya abierta con la que el Gobierno autonómico busca animar a los gallegos a apostar por electrodomésticos cada vez más eficientes energéticamente.

Cerca de 400 comercios ya se han sumado al plan este 2021

Además de contribuir al ahorro de la factura energética de los hogares y la mejora del cuidado del medio ambiente, la iniciativa supone también un importante impulso a la reactivación económica gallega: Cerca de 400 comercios especializados en la venta de este tipo de aparatos ya se han adherido al programa en la convocatoria actual.

“Hemos participado varias veces en el Plan Renove porque nos ayuda a aumentar nuestras ventas al tiempo que ofrecemos más facilidades a nuestros clientes. Es un beneficio para todos: para la empresa, para el cliente, y también para la sociedad porque la reducción de las emisiones del CO2 nos favorece a todos”, explica esta línea Jose Argibay, gerente de la tienda especializada en electrodomésticos Milar Radio Pontevedra, que apunta a las facilidades ofrecidas por el Plan Renove Electrodomésticos de la Xunta como un impulso “importante” para los consumidores: “Nosotros hacemos todos los trámites, los clientes solo tienen que venir a la tienda y cumplir las condiciones para llevarse el nuevo electrodoméstico a casa con el importe de la ayuda ya descontado a la hora de hacer el pago. El descuento es instantáneo, al momento, eso es lo que anima al consumidor a dar el paso. De otro modo, muchos intentarían alargar en el tiempo la decisión de jubilar sus electrodomésticos más antiguos”.

Los comercios y entidades colaboradoras tienen de plazo hasta el 30 de junio para adherirse al programa Renove Electrodomésticos, mientras que los particulares pueden solicitar ya las ayudas

Una apuesta que, además de permitir a los consumidores reducir la huella ambiental de sus hogares, presenta también grandes ventajas a la hora de ahorrar en la factura de la luz, con bajos consumos que permiten asimismo poner a funcionar varios electrodomésticos a la vez, que además funcionan mucho mejor.

Un área, la de la eficiencia energética, que adquiere cada vez más importancia en todos los sentidos, tal y como se refleja en el presupuesto destinado por el ejecutivo gallego al programa Renove Electrodomésticos, que asciende en un 70% con respecto a la convocatoria anterior hasta llegar a los 3 millones de euros.

Con esta edición, la Xunta prevé promover la movilización de 10,5 millones de euros, ahorros económicos anuales de 560.000 euros, una reducción del consumo energético de 4.050 MWh al año, una disminución de las emisiones de CO2 similar a la plantación de 60.000 árboles y la creación de 150 puestos de trabajo.

Ayudas de 100 a 450 euros para frigoríficos, lavadoras y lavavajillas

El programa Renove Electrodomésticos está dirigido a personas que residan en viviendas localizadas en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología y con la siguiente calificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total.

Las ayudas a las que se destinan un total de 3 millones de euros —lo que supone un incremento del 70% con respecto a la convocatoria anterior en 2020—, serán de concurrencia no competitiva y las solicitudes se tramitarán a través de entidades colaboradoras.

Las ayudas podrán alcanzar el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general, el 50% para los vulnerables y el 75% para los vulnerables severos, por lo que, según la tipología de los electrodomésticos y del consumidor, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros. Cada beneficiario sólo podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos. Se prestará especial atención a las familias vulnerables.

Mediante esta convocatoria, el ejecutivo gallego aprovecha también para informar a los consumidores sobre el nuevo etiquetado de calificación energética.

Por normativa europea y desde el pasado 1 de marzo, el etiquetado energético se ha simplificado con una escala que va de la A a la G, siendo A la más eficiente y G la que más consume.

Los comercios y entidades colaboradoras tienen de plazo hasta el 30 de junio para adherirse al programa Renove Electrodomésticos, mientras que los particulares pueden solicitar ya las ayudas.

En la pasada convocatoria, la Xunta de Galicia apoyó un total de 11.822 actuaciones por un importe de 1,7 millones de euros. Más de la mitad para la compra de lavadoras, que fue el producto más demandado por los beneficiarios. El 40% del importe de las ayudas fue para familias vulnerables.