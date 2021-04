Acudir ao noso posto de traballo, facer recados e mercar na Praza de Abastos, ir ao Centro de Saúde a unha cita co noso médico de cabeceira... Non son poucas as cousas que se realizan en Marín e que en moitos dos casos implican moverse en coche.

A mobilidade urbana ten que ir acompasada dunha ordenación do espazo que permita facer convivir aos peóns, en vilas cada vez máis amables e con zonas máis amplas, coa necesidade de aparcamento dos coches e vehículos.

O Concello habilitou máis de 600 novas prazas de estacionamento nos últimos anos

Por iso, o Concello de Marín vén de presentar o seu Proxecto Mares, para coñecer con facilidade todas as alternativas de estacionamento que se foron habilitando nos últimos anos e que supuxeron a creación de máis de 600 prazas novas.

MARES sostense en base a tres piares fundamentais: os aparcadoiros públicos gratuítos, a ZONA 2H e a futura creación dun aparcadoiro subterráneo baixo o Parque Eguren.

Os aparcadoiros públicos grauítos están situados en diversos espazos do centro urbano, ademais das dúas parcelas conseguidas en Seixo, e non teñen carácter temporal. É dicir, que se tes que deixar o teu vehículo en Marín durante varias horas, estas parcelas son a mellor opción.

Pero... onde están? Na web de MARES podes descargar o parking minuto, onde verás todas estas parcelas localizadas, cos tempos máximos que separan a pé cada unha delas dos principais puntos de interese da vila:

Praza do Regueiro, con 60 prazas

Sagrada Familia, con 25 prazas

Concepción Arenal, con 100 prazas

Ponte Zapal, con 50 prazas

Virxe do Carme, con 40 prazas

Inferniño, con 60 prazas

República Arxentina, con 70 prazas

Jaime Janer, 50 prazas

Pavillón da Raña (uso sobre todo deportivo), 100 prazas

Carballal, con 50 prazas

ZONA 2H

O segundo piar de MARES é a ZONA 2H, que incluirá unha restrición de horario para o estacionamento en diversas rúas céntricas da vila. Só iso, unha restrición do horario. Non é unha zona azul de pago, senón unha área de estacionamento limitado de máximo 2 horas, de luns a venres, de 08.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00. Estará operativa e en marcha a partir do mes de maio.

O obxectivo da ZONA 2H é fomentar a rotación dos vehículos para poder facilitar a existencia de prazas de estacionamento para as persoas que acoden ao centro da vila a facer recados e outras cuestións que se poden resolver nun período curto de tempo.

Primer parking subterráneo

Finalmente, o Concello traballa na creación dun parking subterráneo na vila, o primeiro de Marín, que se ubicará debaixo do Parque Eguren. É un proxecto que está na súa fase inicial, pero que xa conta con diversos estudos económicos, técnicos e de demanda, segundo adiantou o Concello na presentación de MARES.

Con esta estratexia integral, o espazo urbano será máis habitable e cómodo para todos e todas: para os peóns e os vehículos. Cada área de estacionamento ten a súa funcionalidade. Utilizala correctamente e apostar pola mobilidade a pé é una tarefa colectiva.

Clicka na web do proxecto e descarga os planos e o folleto informativo: http://www.concellodemarin.es/proxectomares/