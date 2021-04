“He ganado en autoestima, motivación, calidad de vida, salud…Todo genial, ¿qué te voy a decir? El resultado ha sido y es una pasada”, resume su experiencia Diana Rodríguez tras haberse sometido hace ahora un año y medio a la técnica conocida como ‘método Apollo’, una intervención endoscópica para la reducción de estómago que consiste en la realización de suturas en la cavidad interna de este órgano.

El ‘Método Apollo’ se trata de una intervención endoscópica, y por lo tanto no quirúrgica, para la reducción de estómago

“Ahora soy la mitad de lo que era. Tal cual: he bajado 55 kilos”, añade y cinco palabras le bastan para describir un proceso que, a decir verdad, le ha cambiado la vida: “Aunque nunca he dejado que mi peso me limitase a la hora de vestir como quería, etc., he ganado mucho en autoestima, me siento mucho más a gusto, con más agilidad, noto que ya no me canso, más motivada a la hora de hacer ejercicio... Siento que mi salud en general ha mejorado…”, describe Diana, que destaca el resultado, pero también el apoyo y el acompañamiento de los profesionales de EndObesidad, la Unidad especializada en el tratamiento de la Obesidad en la que, desde 2018, colaboran la Dra. Ferrández, Directora médica y nutricionista del centro médico Nutrendo; y el Dr. Martínez Ares, Jefe del servicio de medicina digestiva en el hospital Quirón Pontevedra/Coruña y Director de Ingaled.

Perspectiva médica y enfoque multidisciplinar

“Desde el primer momento en el que empecé con ellos, desde las primeras citas de seguimiento… El apoyo y los consejos a la hora de tomar la decisión, hasta la intervención y el postoperatorio… Me sentí muy acompañada, todo fue como muy familiar. Tanto Bertina como Raquel se preocuparon y vinieron a visitarme al hospital, me pareció un detallazo, son super riquiñas”, añade Diana sobre las profesionales de Nutrendo y enfatiza el gesto dado que, opina, “el apoyo resulta fundamental en este tipo de procesos”.

EndObesidad cuenta con un amplio equipo formado por médicos, nutricionistas, entrenadores, psicólogos, cirujanos bariátricos y médicos digestivos para abordar la obesidad de forma integral, seria y multidisciplinar con todas las garantías médicas.

Así las cosas, cuenta que ya le ha recomendado EndObesidad a amigos y conocidos: “Vieron los resultados y dijeron: ‘¡Madre, esto es una pasada! Y es verdad: es una pasada, pero también hay que estar dispuesto a trabajárselo, a cambiar e interiorizar nuevos hábitos: la intervención cambia tu estómago, pero no tu cabeza, hay que empezar de cero y esa parte fue dura”, recuerda la paciente, que también en este sentido ensalza las virtudes de la unidad, creada con el objetivo de atender de forma integral, seria y multidisciplinar a aquellas personas con la necesidad de abordar la obesidad con todas las garantías médicas.

“Lo bueno que tiene el tratamiento que ofrecen en EndObesidad es que no se centran solo en la intervención en sí misma, sino también en el ‘pre’ y en el ‘post’ de la intervención con apoyo psicológico, nutricional … ayuda muchísimo. Mi objetivo era bajar de peso y gracias a ellos lo he conseguido”, se despide de este modo Diana, que, cansada de someterse a dietas que no ofrecían resultados duraderos y aconsejada por una conocida, decidió hace ahora un año y medio dar un paso más y someterse al ‘Método Apollo’.

Doctor Martínez Ares: “Tratar adecuadamente la obesidad implica que el paciente vivirá más y también mejor”

Tratamientos para la Obesidad: ‘Método Apollo’ Pero, ¿en qué consiste exactamente el ‘Método Apollo’? “Se trata de una intervención endoscópica, y por lo tanto no quirúrgica, en la que trabajamos a través de un orificio natural como es la boca y sin vulnerar la anatomía del estómago, lo que nos permite conservar la función del órgano y lo que también disminuye el riesgo de complicaciones. De hecho y al día siguiente de la intervención, los pacientes se van a casa”. Quién responde es el Dr. Martínez Ares, endoscopista y encargado de este tipo de intervenciones en EndObesidad, que concreta sobre la intervención: “Lo que hacemos es llevar a cabo una serie de suturas, puntos, que pliegan el estómago hacia el interior del propio órgano, de forma que se reduce y se estrecha. De este modo, conseguimos una reducción de la capacidad del estómago, con el consecuente aumento de la sensación de saciedad. Esto por un lado; por el otro, logramos que el estómago tarde más en vaciarse, por lo que esa sensación de saciedad se prolonga durante más tiempo”. “Cabe menos comida y tarda más en vaciarse”, resume el Doctor, que añade: “Hoy en día, existen múltiples técnicas y fórmulas de aplicación a la hora de abordar la obesidad desde una perspectiva endoscópica. En EndObesidad, apostamos por el ‘Balón Intragástrico (BIG)’ y el ‘Método Apollo’, que son las que tienen mayor respaldo de la comunidad científica”. De hecho, detalla, ambas intervenciones cuentan ya con la aprobación de la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, donde los estándares para este tipo de procedimientos son aún más exigentes que en Europa, Dos apuestas que cuentan con importantes beneficios para la salud a largo plazo como el control de la diabetes, la hipertensión, o el hígado graso: “Estos beneficios se mantienen en el tiempo incluso en el caso de pacientes que recuperan el peso perdido” Tratamientos para la Obesidad: Balón intragástrico Así y en el caso del Balón intragástrico, se habla de un dispositivo de uso temporal que se implanta en el estómago del paciente y que logra que este limite su ingesta de alimentos al provocar una mayor sensación de saciedad: “Actualmente, existen varias modalidades, hasta siete tipos de BIG. Generalmente, en EndObesidad utilizamos el tipo clásico de 12 meses, con el que el paciente puede llegar a perder un 70% del exceso de peso”. “El BIG limita la ingesta de alimentos, pero el tamaño del estómago continúa siendo el mismo por lo que, si el paciente no ha adquirido un cambio de hábitos, el problema puede volver tras la retirada del dispositivo; de ahí, la importancia de abordar este tipo de patologías desde un enfoque multidisciplinar”. Tratamientos para la obesidad: “Los milagros no existen” Así es. Insiste el experto en la importancia de la buena adherencia de los pacientes a las pautas de dieta y otros hábitos saludables a la hora de hacer frente a esta enfermedad e independientemente de cual sea el tratamiento elegido. Se trata, en efecto, de una condición fundamental a la hora de lograr el éxito: “Esto es un banco que asienta sobre tres pies: la parte técnica, la parte nutricional y una vida activa, con ejercicio físico. Sin olvidar a veces una cuarta pata, que es la psicológica”. “El principal mérito es del paciente y su compromiso resulta clave”, comenta el Doctor sobre uno de los factores que EndObesidad contempla a la hora de seleccionar a los pacientes a los que recomienda este tipo técnicas. Una valoración previa en la que, además de la adherencia a dichas pautas, los expertos de EndObesidad también tienen en cuenta el grado de obesidad de los pacientes o el fundamento psicológico o no de sus patologías. Todo ello, fundamental a la hora de lograr resultados y mantenerlos en el tiempo: “La obesidad es una enfermedad multifactorial y por lo tanto exige un abordaje multidisciplinar”, se despide Ares desde EndObesidad, con un 95% de tasa de éxito: “La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares y para una parte importante de los cánceres: esófago, estómago, páncreas, colón, mama... Tratarla adecuadamente implica que el paciente vivirá más y también mejor”.

Más sobre EndObesidad Vigo y A Coruña

Cuando la Doctora Ferrández, directora médica y nutricionista del centro médico Nutrendo; y el Dr. Martínez Ares, Jefe del servicio de medicina digestiva en hospital Quirón Pontevedra/Coruña y Director de Ingaled, comenzaron a colaborar desde sus respectivas clínicas en el año 2018, surgió inmediatamente la idea de crear una Unidad especializada en el tratamiento de la Obesidad, debido a que prácticamente todos los pacientes comunes, padecían sobrepeso y/o enfermedades asociadas a la obesidad.

De esta manera, surgió la idea de crear EndObesidad, dado que no existía en toda Galicia un centro médico que atendiese integralmente de manera seria y multidisciplinar a aquellas personas con necesidad de abordar un cambio con todas las garantías médicas este problema.

EndObesidad cuenta con dos centros en Galicia, Vigo y A Coruña.

La Unidad cuenta con diferentes profesionales de la salud:

Nutricionistas, entrenadores, psicólogos, cirujanos bariátricos y médicos digestivos, para que el paciente disponga de los mejores profesionales y la mejor atención en un solo centro.

