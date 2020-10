MADEIRAS FONTES: Especialistas en leña de calefacción

Con seis décadas de traxectoria no sector, Madeiras Fontes son especialistas na transformación de madeiras en leña de calefacción para todo tipo de cociñas calefactoras e chemineas. Eucalipto e carballo son as duas madeiras empregadas principalmente pola firma estradense, destacando que, no caso da de carballo, procede da tala sostible. Un dos puntos fortes polos que destaca Madeiras Fontes é que dispoñen de varias medidas de corte, o cal lle permite adaptarse ás necesidades e peticións dos seus clientes. O seu horario de atención ao público é, de outubro a xuño de 9:00 a 13:30 e de 15:00 a 18:00; e de xullo a setembro de 7:00 a 15:00.

Máis info: Os Vilas, 22

Rubín - A Estrada

Telf.: 986588179

madeirasfontessc@gmail.com