IRMÁNS PICAÑO RENOVABLES: O calor ecolóxico no teu fogar

Irmáns Picaño Renovables é un proxecto enfocado a levar o calor ecolóxico e económico a todos os fogares galegos que o desexen. As enerxías limpas lideran este proxecto, sendo as estufas de pellet as mais demandadas xunto co propio pellet, sempre certificado e de calidade. Irmáns Picaño Renovables garantiza aos seus clientes o suministro de pellet en calquer época do ano. Na rúa Iryda 69 de A Estrada poden visitar a súa exposición donde un equipo profesional de técnicos os asesoraran dende primer momento ata a instalación de dita estufa ou caldeira de pellet. Ademáis poderá ver funcionar in-situ as estufas de pellet así sexa de aire frontal ou de aire canalizable e valorar a realidade antes da compra do seu funcionamento.

http://www.irmanspicano.com

https://www.facebook.com/irmanspicanorenovable

Máis info: Rúa Iryda 69

A Estrada

Telf.: 986 57 17 74