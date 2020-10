EXPRESS PELLETS: Pellet de alta calidade e asesoramento personalizado

En Express Pellets atoparán as mellores marcas do mercado en estufas, cociñas, caldeiras de pellets e leña con 5 anos de garantía. Neste establecemento comercializan pellets de alta calidade para mellorar o rendemento e a vida útil das estufas e suministran pellets a domicilio. Contan con dous centros de atención ao público, un en Silleda e outro en Lalín, e ofrecen asesoramento personalizado en casa do cliente, totalmente gratuito e sen compromiso, así como a tramitación de subvencións e servizo técnico oficial e mantemento.

http://www.expresspellets.es/

https://www.facebook.com/ExpressPelletsLalin

Máis info: Rúa Monte do Faro 16,

Lalín

María Colmeiro 15,

Silleda