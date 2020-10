La hucha en el banco

Las vueltas de la compra, la calderilla del bolsillo, esos pocos euros que a veces tocan en la lotería€ los hábitos de ahorro de las familias españolas han sido, tradicionalmente, mucho más voluntaristas que rigurosos. Y por eso, las más de las veces, la hucha de casa dejaba mucho que desear cuando se rompía para cumplir algún deseo o un imprevisto. Nunca había suficiente, entre otras cosas porque a algún miembro de la familia se le había olvidado meter cantidad alguna.

Lo que propone Sabadell Gallego es un cambio de mentalidad y que el ahorro se convierta en un hábito regular, controlado y eficaz para aquellas personas que hasta ahora no habían ahorrado y sin nivel de renta. Y lo hace a través de su cuenta Ahorro Expansión, un nuevo método de ahorro sencillo e inteligente. A partir de ahora, la hucha estará en el banco.

Para poner en marcha un nuevo producto es necesario motivar al cliente. No es sencillo. Después del confinamiento, la banca ha sacado al mercado toda su artillería para ayudar a sus clientes a superar la crisis derivada de la pandemia. Una de las principales consecuencias del aislamiento, y de los problemas que este ha generado, es la voluntad de tener un dinero preparado para afrontar imprevistos y no tener que recurrir a métodos extraordinarios y costosos.

La cuenta Ahorro Expansión está expresamente preparada para cumplir esos deseos. Las familias estás replanteándose sus prioridades económicas y se proponen muy en serio separar un dinero para el futuro y hacerlo de forma periódica y regular, que es cuando menos cuesta hacerlo. Así, se afrontará el futuro con más sosiego y sin las preocupaciones propias de quien tiene que decidir de dónde saca dinero para pagar algo no previsto.

Ahorro Expansión es una cuenta a la vista que está vinculada a la cuenta habitual, pero destinada de forma exclusiva al ahorro; y, en algunos casos, de forma peculiar. Se trata, en definitiva, de conseguir crear rutinas de ahorro automáticas que permitan definir qué cantidad separar y qué ritmo se quiere aplicar. Casi sin darnos cuenta, iremos creando un pequeño capital del que poder echar mano cuando queramos y sin condiciones que lastren la cuenta.

Las rutinas para llevar a la práctica ese ahorro pueden tener un formato distinto. Por ejemplo, el más clásico sería decidir un importe concreto o propuesto por el mismo banco, y marcar una periodicidad fija; con ello, ya no habrá que acordarse más que para comprobar cuánto tenemos ahorrado. Otra fórmula sería redondeando los gastos al siguiente euro y ahorrar la diferencia; cualquier compra o recibo domiciliado podrá ser susceptible de este ahorro, y se dispondrá además de multiplicadores de redondeo que facilitarían que cada céntimo se multiplicase hasta el siguiente euro por 2, 3, 4 o 5. E incluso, el cliente podrá contar con un extra cada vez que llueva en la ciudad; separando la cantidad que elija, cuando se moje por la lluvia podrá consolarse pensando que en realidad está ahorrado dinero.

Este planteamiento de la cuenta Ahorro Expansión demuestra que se puede facilitar el hábito del ahorro de manera flexible y sin esfuerzo, pensando a medio y largo plazo y no sufriendo la angustia de quien tiene un imprevisto o no puede cumplir alguno de sus sueños, por pequeños que sean. Este nuevo servicio que Sabadell Gallego pone a disposición de sus clientes es totalmente gratuito desde el primer día, no hace falta cumplir ningún requisito, no tiene riesgo y garantiza que siguiéndolo, se va a conseguir ahorrar seguro.

La mejor forma de testar esta cuenta es la realidad: en tan solo mes y medio, más de 15.000 clientes han comenzado a ahorrar con Ahorro Expansión una media de 220 euros al mes; es decir, casi 2.700 euros al año.

Durante el pasado mes de agosto, en plenas vacaciones de muchos de los clientes, la opción de ahorro más demandada fue el redondeo, lo que tiene una sencilla explicación: "ahorrar gastando", es decir, que se trata de una época en la que los gastos aumentan por estar de descanso, lo que supone que con cada uno de esos gastos, una parte fue para ahorrar.

Llegado septiembre, el cliente optó por cambiar de rutina y decidir una cantidad periódica. De esta forma, se tiene más control sobre lo que se va a ahorrar durante el mes, lo que mejora la planificación de la economía personal o familiar.

Las pretensiones de Banco Sabadell pasan por captar 160.000 clientes en toda España durante el primer año de comercialización, alcanzando más de 600.000 clientes en cinco años, con un saldo medio anual de 2.000 euros incluidos en esta cuenta. Para que todo sea más sencillo y genere confianza en este servicio, se podrán hacer traspasos a la cuenta vinculada en cualquier momento y sin coste alguno.

En definitiva, la cuenta Ahorro Expansión motiva al cliente a poner en práctica un ahorro inteligente, del que el banco está pendiente, informando de posibles novedades y oportunidades en el mercado.