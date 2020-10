Porriño pecha as súas festas con degustación de callos

Que mellor prato para degustar esta fin de semana cos callos do Porriño. A época do ano e a climatoloxía incitan a unha comida quente e de culler e na vila do Louro son expertos na materia. Así, a modo de broche de ouro das Festas do Cristo, celébrase mañá a tradicional Festa dos Callos que este ano chega á súa vixésimo sétima edición. Será diferente pola situación de crise sanitaria que estamos a vivir pero non por elo deixará de ser a maior cita gastronómica do Val da Louriña. E é que, a pesares da Covid-19, este evento leva xa varias edicións celebrándose nos diferentes establecementos hostaleiros da vila e non, de xeito máis popular como sucede noutras localidades, nun único emprazamento baixo carpa. "Desta maneira, cumprindo cos protocolos, é igual de seguro ir degustar uns callos como calquera outro prato, por iso optamos por manter a tradición e darlle continuidade a esta festa tan arraigada", subliña José Fernández, presidente da Asociación de Hostaleiros do Porriño, organizadora do evento que conta co patrocinio do Concello e a colaboración de Acipor (Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño).

Con todo, nesta ocasión, incentívase que os callos se consuman na casa para evitar aglomeracións, pero tamén será posible tomalos no local, seguindo as medidas de seguridade e sanitarias vixentes. Neste sentido, algúns establecementos admiten tamén reserva.

Este ano dende a organización incentivan que se collan os callos para levar e se tomen na casa. // D. P.

Neste 2020 son un total de 28 cafeterías, bares e restaurantes do casco urbano porriñés os que ofrecerán, a partires das 12.00 horas de mañá domingo, unha ración de callos a prezo único: 6 euros, nos que se inclúe a cazola conmemorativa e o pan, ben sexa para consumir no local ou para levar. Comezarán a servirse a mediodía e ata fin de existencias. "Serán 28 receitas de callos diferentes, cadansúa co seu toque especial da casa e con algo característico que a distinga do resto, incluso tamén haberá a opción vegana", sinala Fernández.

A pesares das circunstancias e de que este ano son uns cantos establecementos menos os que participan na festa, "as previsións son semellantes, aínda que tampouco queremos augurar, máis nos tempos que corren". A climatoloxía de seguro acompañará, pois se fai bo tempo a xente anímase máis a saír e se chove un prato quente sempre é apetecible, e lugar a cuberto para degustalo haino. Deste xeito, espérase acadar as máis de 20.000 racións servidas no 2019.

Para amenizar a xornada, dende o Concello do Porriño, enmarcada na programación das Festas do Cristo, está prevista a actuación da Agrupación Feixoada que, se o tempo o permite, deleitará aos transeúntes coa súa música tradicional, a partires do mediodía, polas rúas da vila. E pola tarde, no pavillón polideportivo municipal, terá lugar a celebración do 25 aniversario da Coral Agarimo de Torneiros, que estará acompañada nesta ocasión sinalada pola Coral de Atios e a Coral Alborada da Asociación de Veciños de Cabral.

Para desfrutar da festa e a cultura non haberá que esperar a mañá. Hoxe mesmo, no centro cultural, ás 18.00 horas, terá lugar un espectáculo de danza. Tras ser cancelado "Voo" de Ánxela Blanco previsto para o pasado 21 de setembro debido ás condicións climatolóxicas adversas, a artista subirase esta tarde ao escenario para deleitar ao público familiar cun novo espectáculo: "Chove". O cambio de lugar supón tamén un aforo restrinxido, a 75 espectadores, con entrada libre e de balde ata completar a capacidade.