Porriño festexa o Cristo con protocolo

Final da Batalla de Debuxantes "ImprovisDado", unha novidade no programa das Festas do Cristo 2020. // D. P.

Final da Batalla de Debuxantes "ImprovisDado", unha novidade no programa das Festas do Cristo 2020. // D. P.

Porriño atópase nos días grandes das Festas do Cristo. Unha festividade este ano que, coma todo, está marcada pola pandemia da Covid-19, o que supón que se reducisen e se limitasen os actos programados. Aínda así, dende o Concello animan a desfrutar "con sentido e responsabilidade" destes días e para elo confeccionouse unha programación adaptada á normativa de seguridade sanitaria vixente, con aforamento e medidas de prevención fronte a esta nova enfermidade.

Música, cine e espectáculos de rúa. Non faltan eventos dirixidos aos diferentes públicos. O concerto estrela foi, sen dúbida, o que protagonizou onte Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre. Foi na Praza Arquitecto Antonio Palacios, onde como o resto de actividades alí celebradas, a capacidade está fixada en 100 cadeiras, ao igual que na Praza do Cristo. Non é preciso a inscrición previa, só ir con tempo para asegurar asento e seguir as indicacións das persoas encargadas de acomodar aos asistentes no seu correspondente lugar.

"Achegádevos para botar uns bailes (na cadeira) e lembrar a vosa tenra, doce e rockanroleira infancia con nós!", así foi como animou a banda Collón de Lola a asistir ao seu retorno aos escenarios logo do confinamento. Os músicos galegos deleitaron ao público con versións do Xabarín Club, cancións que marcaron toda unha xeración de rapaces.

O domingo actuaron Os Bregadiers, "experimentados músicos galegos nunha formación que leva ás rúas músicas doutras latitudes: ritmos swing, jazz e rock&roll", e hoxe luns, festividade local, tocará a Agrupación Musical do Porriño en sesión vermú e pola tarde Vella Escola e EmanArte presentan o seu show Ópera Break´s, unha mestura de ópera, breakdance e dj nun único espectáculo de gran calidade artística que brota da conexión da soprano Esperanza Mara (Emanarte) e os artistas urbanos do colectivo Vella Escola, dj Mil e os bailaríns Bboy Serlli e Pol Rock. A xornada pecharase cunha tirada de fogos de luces e proseguirá a vindeira fin de semana coa cita dos Callos como broche de ouro.



Camila Moreira, Concelleira de Cultura

"Non hai verbenas, pero si podemos disfrutar das festas"

"Como case todo o que se fai en cultura, as Festas do Cristo son diferentes", asegura a concelleira Camila Moreira. "Non hai verbenas con orquestas, pero non por iso deixaremos de gozar delas, farémolo doutra maneira, dun xeito máis pausado e sempre conscientes da seguridade sanitaria necesaria", engade.

Fogos de luces, iluminación nas rúas e un programa con moita música. "Optouse este ano por concertos de pequeno formato e tamén, como non hai atraccións de feira para a rapazada e crianzas, trouxemos unha zona de xogos de Playmobil que está estes días no auditorio exterior do centro cultural", explica

Moreira lembra que a programación iniciouse a comezos de mes co Festival de Cans, o cal tamén trouxo ao pobo a exposición Fuera de escena, e pecharase o vindeiro domingo coa degustación de callos nos diferentes establecementos hostaleiros da vila.

CADRO DE AXENDA

Luns 2

Zona de xogos Playmobil. No auditorio exterior do centro cultural, de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas.

Agrupación Musical do Porriño. Na Praza do Cristo, ás 13.00 horas.

Ópera Break's. Na Praza Arquitecto Antonio Palacios, ás 18.00 horas.

Fogos de luces. Na ponte do Valo, ás 23.00 horas.



Sábado 3

"Voo" de Ánxela Fernández. Na Praza do Cristo ás 18.00 horas.

Domingo 4